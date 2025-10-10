Сейсмологи сообщили о землетрясении у Папуа – Новой Гвинеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано у берегов Папуа – Новой Гвинеи, передает РИА «Новости». По информации USGS, эпицентр находился в 144 километрах к югу от города Лоренгау. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На данный момент сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

