Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Австралия отказалась от спутниковой системы Lockheed Martin
Австралия отказалась от покупки спутниковой системы связи у Lockheed Martin на 12 млрд долларов
Правительство Австралии приняло решение отказаться от закупки спутниковой системы связи у компании Lockheed Martin из-за несоответствия ее характеристик стратегическим приоритетам страны.
Правительство Австралии приняло решение отказаться от приобретения системы спутниковой связи у австралийского подразделения американской компании Lockheed Martin, сообщает ТАСС. Это решение было обнародовано в заявлении, выпущенном Министерством обороны страны, в котором подчеркивается, что характеристики предложенной системы более не соответствуют стратегическим приоритетам государства.
Министерство обороны Австралии отметило, что система, разработанная Lockheed Martin, стоимостью до 12 млрд австралийских долларов (примерно 8 млрд долларов США), оказалась устаревшей с момента заключения контракта в 2021 году. В ведомстве подчеркнули, что эта спутниковая система не отражает современные достижения в области космических технологий и текущие угрозы в космосе.
В связи с этим, Министерство обороны планирует перейти к использованию спутниковой связи, работающей на нескольких околоземных орбитах. Это, по мнению ведомства, должно значительно улучшить обороноспособность Вооруженных сил Австралии и обеспечить более надежную и современную спутниковую инфраструктуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 2,112 млрд долларов для производства баллистических ракет Trident II D5 и разработки ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7. Также сообщалось, что Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin для модернизации F-35.