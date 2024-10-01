Пентагон выделил более 2 млрд долларов на ядерные ракеты Trident II D5

США выделили 2,1 млрд долларов на производство стратегических ракет Trident II D5 и ядерных боеголовок к ним

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 2,112 млрд долларов. Этот контракт включает в себя производство баллистических ракет Trident II D5, предназначенных для запуска с подводных лодок, а также разработку ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7.

Контракт также предусматривает поставки этих ракет в Великобританию. Срок завершения работ по данному контракту установлен на 30 сентября 2029 года.



Помимо этого, Министерство обороны США выделило свыше 1,16 млрд долларов для Lockheed Martin на разработку систем установки ракет Trident II D5 на подводных лодках и создание навигационных узлов. Эти работы необходимо завершить к 29 сентября 2031 года.

Такое существенное вложение направлено на усиление стратегических возможностей Соединенных Штатов в области подводного ядерного сдерживания и укрепление сотрудничества с Британией в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5 с подводной лодки.