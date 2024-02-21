С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).4 комментария
Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5
Испытательный пуск британской стратегической ракеты Trident II D5 завершился неудачей
ВМС Великобритании провели неудачный испытательный пуск баллистической ракеты Trident II D5 с прошедшей ремонт атомной подводной лодки HMS Vanguard.
После пуска ракета уклонилась от курса и упала рядом с субмариной. В этот момент на борту лодки находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.
Ожидалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, и поразит цель в центральной части Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.
Сейчас началось расследование причин неудачного пуска и поиск обломков ракеты.
Несмотря на это британское Минобороны заявило, что тестовый пуск «подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены».
HMS Vanguard проходила ремонт в течение семи лет и должна была подтвердить способность совершать ракетные пуски, чтобы вернуться в состав ВМС.
Предыдущий пуск британскими ВМС ракеты Trident II D5 в 2016 году также завершился неудачей.