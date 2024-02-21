Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5

Испытательный пуск британской стратегической ракеты Trident II D5 завершился неудачей

Tекст: Денис Тельманов

После пуска ракета уклонилась от курса и упала рядом с субмариной. В этот момент на борту лодки находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Ожидалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, и поразит цель в центральной части Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.

Сейчас началось расследование причин неудачного пуска и поиск обломков ракеты.

Несмотря на это британское Минобороны заявило, что тестовый пуск «подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены».

HMS Vanguard проходила ремонт в течение семи лет и должна была подтвердить способность совершать ракетные пуски, чтобы вернуться в состав ВМС.

Предыдущий пуск британскими ВМС ракеты Trident II D5 в 2016 году также завершился неудачей.