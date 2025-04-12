Баканов рассказал об украинском прошлом космонавта Зубрицкого

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов напомнил, что космонавт Алексей Зубрицкий десять лет назад был гражданином Украины, но сейчас является россиянином, передает ТАСС.

Баканов отметил, что в составе недавней миссии «Союз МС-27» участвуют россиянин Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким, что подчеркивает интернациональный характер текущих космических программ.

«Алексей Зубрицкий еще десять лет назад имел паспорт гражданина Украины, сейчас он россиянин. То есть это интернациональная миссия, и важно, чтобы так и продолжалось дальше», – подчеркнул он.

Космический корабль «Союз МС-27» стартовал с Байконура 8 апреля и успешно пристыковался к Международной космической станции спустя несколько часов. Среди членов экипажа значится Алексей Зубрицкий, который также является шестым специальным корреспондентом ТАСС на МКС. Вместе с ним на станции работают Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

В ходе миссии, которая продлится до 9 декабря, планируется проведение 50 научных экспериментов, включая два новых. Кроме того, в октябре запланированы два выхода в открытый космос с участием Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК безуспешно пытался вручить повестку 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, находящемуся на Международной космической станции.

Новый экипаж МКС, прибывший 8 апреля на корабле «Союз МС-27», уже успел обустроиться на станции, организовав спальные места в различных модулях, рассказал в субботу космонавт Алексей Зубрицкий во время видеосвязи с борта.