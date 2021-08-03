Двухлетнюю девочку бросили на улице с вещами в Жуковском

В Киеве выяснили основную причину провала борьбы с «Северным потоком – 2»

Потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2», написал в статье для «Украинской правды» бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. «Почему же США так активно помогали нам после революции достоинства (Майдана)? Потому что мы были «любимцами» (Джо) Байдена», – отметил он, передает РИА «Новости».

По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден – мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», – указал экс-глава Нафтогаза.

Как считает Коболев, этот «особый» статус Украина приобрела благодаря Майдану, когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», а также из-за достижения «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах». «Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы «вопреки всему». Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением», – выразил мнение он.

Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг «в обратную сторону», отметил Коболев. «А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку – она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», – пишет он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

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