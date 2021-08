Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту Рогозин заявил о готовности России отразить удар в космосе 29 августа 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Россия пережила много войн и при необходимости готова отразить любой удар, даже в космосе, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. «Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», – сказал он в интервью «Газете.ру». Рогозин предположил, что в будущем войны и конфликты могут развернуться именно в космосе. «Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт», – заявил глава Роскосмоса. Он считает, что любая страна попытается ослепить и оглушить своего противника, при этом только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального врага. «Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, с этого начинается война в космосе. Но при этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, –это повод к войне», – подчеркнул Рогозин. Ранее глава Роскосмоса назвал новую российскую станцию прообразом будущих космических кораблей.

Минобороны приступает к напугавшей США и Японию модернизации бомбардировщиков Ту-95 28 августа 2021, 14:07 Текст: Иван Петров

Министерство обороны России подписало с Казанским авиационным заводом (КАЗ) контракт на 364 млдр рублей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие. В его рамках планируется провести модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95. По словам министра, для военных в Казани полностью модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95, а также построят самолеты Ту-214, которые используются для перевозки военного руководства, личного состава и в качестве базы для спецсамолетов разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. «Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», - сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest назвал четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС оружием, которое может уничтожить мир. В результате модернизации самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета. В ежегодном докладе Минобороны Японии за 2021 год в качестве одной из главных угроз безопасности страны упоминаются совместные длительные полеты Ту-95 и китайского бомбардировщика Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану в 2019 и 2020 годах. В США захотели воссоздать советского «морского монстра» 28 августа 2021, 18:08

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана. По информации Popular Mechanics, новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. В частности, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы, передает РИА «Новости». «Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», – объяснил журналист. По его словам, одна из советских моделей экраноплана под названием «Лунь» обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1700 километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн. Также журналист похвалил вооружение экраноплана. За размах крыльев в 44 метра «Лунь» прозвали «летающим морским монстром». В марте президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием. Жителей Ростовской области атаковали миллионы зеленых комаров 28 августа 2021, 17:57 Текст: Вера Басилая

Жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров, которых они собирали руками. На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу. Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление – не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок. Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека. По словам Тихонова, в каждом конкретном месте скопления формируются всего на несколько дней, но в целом на побережье комары продолжат размножаться до осени, пока будет держаться теплая погода. Ранее в населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров. Захарова высмеяла угрозу Кулебы «испортить жизнь» Поклонской 28 августа 2021, 20:14 Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим обещанием «испортить жизнь» депутату Госдумы, бывшему прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», – указала дипломат в Telegram. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Сама Поклонская призвала Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». Шойгу рассказал о роли военных США в распространении героина 28 августа 2021, 22:28

Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости». Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых». Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки». Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается». Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Вратарь «Красной Звезды» из Советска погиб на игре в Калининграде 29 августа 2021, 00:46 Текст: Антон Антонов

В Калининграде вратарь любительской команды «Красная Звезда» (Советск) Александр Шишмарев умер во время футбольного матча с местным клубом «Балтика-М», сообщает пресс-служба Калининградской областной федерации футбола. Трагедия произошла «во время тренировочного спарринга», 23-летний Шишмарев «получил тяжелую травму» в «столкновении с футболистом хозяев». Врачи «Балтики» оказали ему помощь, прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось. Калининградская федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Сообщается, что расходы на организацию похорон будут полностью покрыты при «поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области», пишет Sport24. Президент КООФ Александр Гвардис сообщил, что «предварительно, со слов врача, который оказывал помощь» у Шишмарева «запал язык, и он задохнулся», передает ТАСС. Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби 29 августа 2021, 09:52

Текст: Елизавета Булкина

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников. По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС. Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу». Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса 28 августа 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. «Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС. По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. «Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет». Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них». Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. МИД назвал причину поражения США в Афганистане 29 августа 2021, 03:31

Фото: Robyn Haake/Zuma/Global Look Press

Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана. «Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live». Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он. Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам». Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов 28 августа 2021, 16:34

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Родители могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы «зачет-незачет», заявила замминистра просвещения России Анастасия Зырянова. «С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем – изобразительное искусство, музыка и физическая культура – может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», – приводит РИА «Новости» Зырянова. Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ИЗО, физкультуру и музыку не следует выводить в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми. Ранее Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину 28 августа 2021, 16:07

Фото: Russian Government/Global Look Press

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину является греховным и малообъяснимым поступком, подрывающим единство православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, силы зла, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, передает ТАСС. «И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова», – сказал патриарх. Ранее в канонической УПЦ поблагодарили Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей посещал Украину 20-24 августа. Он побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе. Школьникам в США предложили присягнуть флагу ЛГБТ вместо флага страны 29 августа 2021, 07:59 Текст: Антон Антонов

В американском штате Калифорния школьная учительница Кристина Питцен предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ, так как флаг США она из класса убрала. Питцен убрала флаг США из-за того, что не одобряла действия американских властей в связи с пандемией коронавируса. Один из учеников, спросил, куда же смотреть, произнося клятву верности американскому флагу, если самого флага нет. Учительница ответила ему: «У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть». «А он вроде оглядывается и спрашивает: «О, этот?», и указывает на флаг гордости», – приводит ее слова РЕН ТВ. Питцен заверила, что не заставляет учащихся участвовать в демонстрации верности флагу. Если они не хотят, то могут не произносить клятву. Однако руководство школы уже начало проводить проверку ее действий. Напомним, права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип США. В июне Госдеп впервые отметил так называемый месяц гордости и поднял флаг ЛГБТ. Марш ЛГБТ в Одессе закончился нападением радикалов и дракой с полицией 29 августа 2021, 02:59

Фото: Сегодня Новости/Youtube

В Одессе «Марш равенства», который провели представители сексуальных меньшинств, и «контрпарад» противников ЛГБТ закончились дракой и задержаниями, сообщили СМИ. Издание «Сегодня» пишет, что «меры безопасности были предприняты беспрецедентные», но «избежать конфликтов не удалось». В «Марше равенства» приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. Перед «Маршем» противники ЛГБТ – организация «Традиция и порядок» –устроила свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества. Когда полицейские стали оттеснять нападавших, те принялись распылять газ, пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев. Силовики задержали 51 члена «Традиции и порядка» за массовые беспорядки, хулиганство и нападение на правоохранителей. Как сообщает издание, о проведении «Одесса Прайда» объявили 11 августа. Мероприятия в поддержку ЛГБТ проводятся с 24 по 29 августа. Организаторы получали угрозы от «Традиция и порядок», противники ЛГБТ грозили «повторить Тбилиси». Напомним, более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5–6 июля, что вызвало гневную критику Запада. При этом в Грузии случившееся назвали «российской провокацией», направленной на ухудшение отношений между Грузией и Евросоюзом. Япония решила отказать в статусе беженца приплывшему россиянину 29 августа 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

По мнению японских властей, россиянин, который приплыл на Хоккайдо с Кунашира, не соответствует требованиям для получения статуса беженца, сообщают СМИ. Миграционные власти Японии не выдадут ему временное разрешение на пребывание, мужчину планируют передать генконсульству России в Саппоро на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на газету «Хоккайдо». Издание при этом указывает, что отчасти такое решение объясняется позицией Японии относительно южной части Курильских островов, которые Токио считает «исконной японской территорией». Предоставление статуса беженца россиянину с Кунашира противоречило бы этой позиции. Тем временем Япония официально уведомила генконсульство в Саппоро о задержании россиянина «за нелегальный въезд». Как сообщили в генконсульстве, будет проводится «разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». Как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, передает РИА «Новости». Напомним, мужчина, как утверждается, приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии 29 августа 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

Перед сентябрьскими выборами в Бундестаг Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, свидетельствуют данные опроса. Опрос проводился институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag с 23 по 27 августа. В нем приняли участие 1247 граждан страны, передает ТАСС. За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий. На днях опрос, проведенный институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL показал, что впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Выборы состоятся 26 сентября.