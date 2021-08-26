Рогозин назвал новую российскую станцию прообразом будущих космических кораблей

Российская орбитальная станция будет прообразом для модулей, которые станут отправлять к другим планетам через много лет, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По сути дела, новая станция будет прообразом тех пилотируемых крупных модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистом, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы», – заявил Рогозин, поздравляя работников Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» с 75-летием предприятия, передает РИА «Новости».

По его словам, станция будет кардинально отличаться от всех существующих станций, также она будет функциональней. Этот функционал «обеспечит для нашей страны полный контроль пространства не только под станцией, но и контроль космического пространства», указал глава госкорпорации.

Для решения таких задач необходимо будет подготовить «принципиально новых специалистов» из числа космонавтов.

Напомним, Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.