Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» приезжать на Пхукет и Самуи без карантина Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов 27 августа 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины. Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости». «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили. Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.

В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС 26 августа 2021, 16:39

Фото: Dursun Aydemir/Hans Lucas/Reuters Connect

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе. «А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии. Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия». Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят. Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами» 26 августа 2021, 17:35

Фото: US Air Force

Текст: Наталья Макарова

«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины. «То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко. По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник. «Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт. Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась. При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана 27 августа 2021, 07:50

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости». При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана. Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве. Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России. Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины 27 августа 2021, 09:15

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе». Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе». При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту. Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%. В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады 27 августа 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Как отметил первый вице-спикер крымского парламента, Сенченко выступил «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом», передает РИА «Новости». «Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», – сказал парламентарий. Первый вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что именно Сенченко, будучи временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел. Кроме того, как отметил Фикс, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала целым рядом украинских политиков. В их числе – экс-президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. Грызлов обвинил Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу 26 августа 2021, 20:09 Текст: Елена Мирошниченко

На прошедшей встрече представители Украины на переговорах Контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования и сорвали заседание, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов. «Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Грызлова, Украина на заседании контактной группы предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта в Донбассе. «После перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия к полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта», – сказал он. Ранее Грызлов заявил, что Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения. Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины 27 августа 2021, 07:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, соответствующий указ опубликован пресс-службой офиса украинского лидера. «Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», – приводит выдержку из текста указа ТАСС. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений – продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире. Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата. Ранее украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский поручил подготовить законопроект о кибервойсках 26 августа 2021, 21:15 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать в двухмесячный срок законопроект о создании национальных кибервойск. «Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства», – говорится в документе на сайте украинского президента. Согласно ему, правительство Украины должно«в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по созданию и функционированию в системе министерства обороны Украины кибервойск». В мае глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о скором создании национальных кибервойск. Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году. Между тем, украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года». Ученые нашли общую причину постковидного синдрома и СХУ 26 августа 2021, 15:28 Текст: Дарья Григоренко

Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Синдром хронической усталости представляет собой сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что среди признаков заболевания – тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое «мозговым туманом», аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок. Пациенты с постковидным синдромом также жалуются на усталость, одышку, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания. По мнению ученых, у обоих синдромов общая причина – биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями. Речь идет о так называемом окислительном стрессе, который приводит к развитию на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушению обмена веществ. Окислительный стресс развивается, когда в клетках накапливаются молекулы кислорода. «Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы», – приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола, доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета. Ранее сообщалось, что специалисты в Москве наблюдали обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которые перенесли коронавирус. На Украине заявили о критической ситуации с запасами угля 26 августа 2021, 14:45

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины «остается критической», говорится в заявлении национальной компании «Укрэнерго». «Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа – 763 тыс. тонн)», – сообщает украинское издание «Экономическая правда». Отмечается, что нынешние запасы в два раза меньше, чем должно быть на 25 августа согласно графику накопления топлива, утвержденному министерством энергетики. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового – в 1,5 раза. На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс. тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс. тонн). «Из-за отсутствия топлива не работали 19 блоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7,3 ГВт», – подчеркивается в обзоре. В июле украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране. Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» приезжать на Пхукет и Самуи без карантина 27 августа 2021, 11:22

Фото: Carola Frentzen/DPA/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина, сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов. «Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда», – передает ТАСС слова Соснова. «Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», – уточнил Соснов. В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу местный Минздрав информировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов. 1 июля остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России 26 августа 2021, 19:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, для беременных она противопоказана, следует из инструкции к препарату. «Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча – в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», – говорится в инструкции, передает РИА «Новости». Побочные реакции после вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» – это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко – отек Квинке, отмечается в документе. «ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2022 года», – указано в записи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав: Тяжелые осложнения после COVID у привитых встречаются гораздо реже 26 августа 2021, 19:58 Текст: Дарья Григоренко

Тяжелые осложнения COVID-19 существенно реже встречаются у тех, кто вакцинировался, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов «Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных», – пояснил он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со смертностью от ковида в стране, передает ТАСС. За минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. В Минздраве связали высокую смертность, в частности, с распространением дельта-штамма, который быстрее вызывает осложнения. Президенты Румынии и Украины не смогли прилететь в Кишинев из-за тумана 27 августа 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский в пятницу утром должны были прилететь в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдавии, но из-за сильного тумана их прибытие задерживается, сообщила пресс-служба правительства респулики. «Из-за тумана над аэропортом Кишинева самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться. Самолет румынского президента находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь. Праздничные мероприятия отложены примерно на час», – сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости». Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется военный парад в центре Кишинева. В мероприятиях будут участвовать около 1,3 тыс. человек. В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы. Названо количество выявленных нелегалов на белорусско-польской границе 26 августа 2021, 16:48 Текст: Елена Мирошниченко

Пограничники Польши с начала августа выявили более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, говорится в сообщении польских пограничников в Twitter. «С начала августа сотрудники Пограничной стражи зафиксировали более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Вчера таких попыток было 71, задержаны 20 иностранцев», – приводит сообщение RT. Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.