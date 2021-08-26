Проект ОНФ «Взлетная дорога» помог 95 детям из детдомов получить образование

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Взлетная полоса» позволил 95 детям-сиротам, и детям, оставшихся без попечения родителей, попасть в высшие и средние учебные заведения, сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Мы получили 450 заявок на участие в проекте, до финала дошли 95 детей. Все они поступили в высшие или средние учебные заведения», – сообщил Комиссаров ТАСС.

Он напомнил, что проект заключается в создании системы дистанционных возможностей, позволяющей талантливым воспитанникам детских домов развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в вузы.

«ОНФ выявил, что среди выпускников школ детей-сирот поступают в вузы всего один процент от 22 тыс. Кому-то не хватает мотивации для поступления, кому-то не хватает знаний, кому-то не хватает просто материальных возможностей, чтобы получить дополнительные занятия. Мы захотели сделать этот проект. С финалистами занимались участники и победители других программ АНО «Россия – страна возможностей», – сказал Комиссаров.

По его словам, в роли наставников выступили, в частности, участники конкурса «Лидеры России» и кураторы из мастерской управления «Сенеж». В проекте приняли участие 11 пилотных регионов, 33 организации, восемь федеральных и 15 региональных вузов.

«Образовательный этап проекта длился 17 недель. Работали в нем 24 преподавателя, прошли 160 занятий по десяти дисциплинам. Больше всего дистанционных занятий было посвящено обществознанию, математике, русскому языку», – сказал Комиссаров. «Зачастую детям не хватает мотивации, подсказки, совета старшего товарища. Этот проект себя оправдал. Уверен, что в следующие годы таких ребят станет больше», – заключил Комиссаров.

В свою очередь первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Евгения Калачева отметила, что отношения с победителями проекта будут поддерживаться и после его завершения. «В октябре планируем провести отложенный выпускной, надеемся, все встретимся», – сказала Калачева.

«Цель Народного фронта – сделать проект более масштабным, дать возможность большому числу воспитанников детских домов принять в нем участие, расширить число регионов и партнеров», – подчеркнула она.

Народный фронт призывает региональные власти и социально ответственный бизнес поддержать развитие проекта «Взлетная полоса», который за этот год показал свою эффективность, отметила Калачева.