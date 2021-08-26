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Эксперт увидел в заявлении Байдена о русских хакерах просьбу о помощи
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«Слова Байдена выглядят как просьба о помощи в борьбе с киберпреступностью», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели.
«Я бы назвал это положительным переходом к более рациональной риторике. Раньше со стороны США звучали реальные обвинения, а сейчас хотя бы завуалированные», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«На фоне тех комментариев, которые мы слышали от американской стороны на протяжении последних нескольких лет, это заявление выглядит довольно взвешенно, – полагает собеседник. – В предыдущие годы в США наблюдалась истерика в отношении русских хакеров. Предполагалось, что они все якобы работают на российскую власть и для борьбы с этими хакерами нужно бороться с Кремлем».
По мнению Дудакова, на протяжении последних полугода в американской администрации поменялась точка зрения в отношении русских хакеров. «Сейчас США озвучивают очевидную вещь – если даже некие русские хакеры и были причастны к атакам, то мы просим российскую власть помочь в противодействии этим преступникам», – пояснил политолог.
«Без поддержки Москвы США будет сложно справиться с хакерскими атаками. Поэтому это заявление – это просьба о помощи в борьбе с киберпреступностью», – убежден собеседник.
Госдеп по теме киберпреступности работает уже несколько месяцев, добавил Дудаков. «Это рядовая дежурная история. Американскому президенту Джо Байдену дали методичку – и он по ней все сказал», – полагает американист.
Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, утверждает президент США Джо Байден. Такое заявление он сделал в среду, выступая в Белом доме на совещании по кибербезопасности. «У меня был саммит с Владимиром Путиным, на котором я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их (хакеров) к ответственности, потому что они знают, где они и кто они», – цитировала Байдена DW.
Напомним, президенты России и США в телефонном разговоре в начале июля обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с Путиным «прошел хорошо».
В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS.
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Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине
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США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон.
Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС.
Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Вставший на колено перед баскетболистками Байден вызвал смех
Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с чемпионами НБА «Сиэтл Шторм», чем вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды.
На встрече со спортсменками Байден преклонил колено, одновременно держа подаренную ему баскетбольную футболку со своей фамилией и номером 46. Байден является 46-м по счету президентом США, передает РИА «Новости».
Однако на видео, которое опубликовано в Telegram-канале RT, видно, что этот жест президента США вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды. Никто не последовал его примеру.
Данный жест ассоциируется с движением Black Lives Matter. В 2020 году по США прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие часто становятся на одно колено в качестве жеста солидарности с движением. Некоторые спортсмены и республиканцы выступают против этого жеста, считая его излишним или неуместным. Жест критикует и бывший президент Дональд Трамп.
Посол рассказал о проблемах из-за устроенного США бардака в аэропорту Кабула
Российское посольство скоро решит вопрос с вывозом сотрудников из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, «из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы». Сообщалось, что «они должны скоро возобновиться», но сейчас «просто нет соответствующих гарантий». В связи с этим российская сторона «скоро решит вопрос с вывозом небольшой группы сотрудников, которые должны быть в Москве». Так, у некоторых сотрудников подошел к концу срок командировки, другие собираются в плановые отпуска, но пока не могут выехать, передает ТАСС со ссылкой на RT.
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
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США ввели пошлины на трубы из России в 210%
На импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России вводятся антидемпинговые пошлины в 209,72%, сообщил минторг США.
Минторг сообщал, что намерен ввести пошлины на ряд труб из России, Украины и Республики Корея. Так, пошлины на продукцию ПАО «ТМК» и АО «Волжский трубный завод» составили 209,72%, «Интерпайп» (Украина) – 23,75%, ILJIN (Южная Корея) – 4,5%. Кроме того, в отношении российский и корейских предприятий были введены и компенсационные пошлины в размере 48,38% и 1,78% соответственно в связи с возможным получением субсидий, передает ТАСС.
В августе министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Минторг США считает, что импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».
Байден заявил, что России известно местонахождение хакеров
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Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, заявил президент США Джо Байден.
Он назвал кибербезопасность «глобальной проблемой». Байден сообщил, что США призвали G7 «привлекать к ответственности» страны, которые «укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели». Он также рассказал, что на встрече с главой российского государства «ясно дал понять», что ждет от Владимира Путина привлечения хакеров к ответственности. Байден утверждает, что российским властям известно, кто совершает киберпреступления и где эти люди находятся, передает ТАСС.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса
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Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей.
Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
Байден указал на угрозу США от «заклятых врагов» «Талибана»
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Террористическая организация «Исламское государство*» ищет возможность ударить по силам США в Афганистане, заявил глава американского государства Джо Байден.
Он заявил, что «полон решимости обеспечить осуществление миссии» по эвакуации из Афганистана и «помнит о возрастающих рисках». В частности, растет «опасность нападения» со стороны «ИГ*-Хорасан»* – филиала ИГ* в Афганистане, причем филиал «является заклятым врагом движения «Талибан» (запрещено в России), сказал Байден. По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, ИГ* стремится атаковать аэропорт.
Байден сообщил, что Соединенные Штаты помогли в эвакуации почти 76 тыс. человек из аэропорта столицы Афганистана с конца прошлого месяца. Он также сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран G7, представителями НАТО, ООН и ЕС, и все они договорились выступать с единой позиции, передает ТАСС.
По его словам, участники переговоров «согласились с тем, что легитимность любого будущего правительства» Афганистана «зависит от того подхода, который оно сейчас выберет с точки зрения выполнения своих международных обязательств». В частности, речь идет о том, чтобы Афганистан не был «базой для терроризма». Талибам не собираются «верить на слово», о них будут «судить по их действиям».
Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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В МИД выразили сожаление о прекращении выдачи виз посольством США в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что сожалеет о том, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам.
«Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение. Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», – приводятся ее слова на сайте МИД.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
Москва заявила о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину
Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский напомнил, что в Москве не раз говорили, что Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, «есть контрактные обязательства по транзиту», передает РИА «Новости».
Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал он.
«Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке», – подчеркнул представитель МИД.
Комментируя возможность заключения Москвой и Вашингтоном сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США, Биричевский сказал, что Москва считает нелогичным разговаривать с Вашингтоном по вопросу газопровода «Северный поток – 2»: «Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток – 2»? В совершенно разных частях света (...) Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе».
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Трамп заявил об оказавшихся «в заложниках» в Афганистане тысячах американцев
Многие тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Он обвинил Байдена в том, что в такой ситуации действующий лидер США «заставляет» американских военных «бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать». Трамп считает, что прежде Афганистан «был под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами» США, но «это уничтожили, когда от них потребовали бежать», передает РИА «Новости».
Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем США заключили мир с «Талибаном» (запрещен в России). Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец этим договоренностям. Трамп утверждает, что сейчас США «убегают из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила его администрация Байдену.
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В Белом доме ответили на вопрос о переговорах Байдена с талибами
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Возможность проведения переговоров американского президента Джо Байдена с руководством движения «Талибан» (запрещено в России) об эвакуации граждан разных стран и Афганистана из республики в настоящее время не рассматривается, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«По поводу того, будет ли президент Байден говорить с лидерами «Талибана» (движение запрещено в России), в настоящее время такая возможность не рассматривается», – приводит ТАСС ответ Салливана на соответствующий вопрос.
Накануне в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами по политическим каналам и каналам служб безопасности. В Белом доме также заявили, что США якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Патрушев и Салливан обсудили обстановку в Афганистане
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейкобом Салливаном обсудили ситуацию в Афганистане.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», – цитирует сообщение Совбеза ТАСС.
На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Байден заявил G7 о росте угрозы для военных США со стороны ИГ в Афганистане
В Афганистане растет уровень угрозы для американских сил со стороны террористической организации «Исламское государство*», заявил президент США Джо Байден на саммите G7.
Как указывается в заявлении Белого дома, Байден «ясно дал понять, что с каждым днем проведения операции» силы США «сталкиваются с дополнительной опасностью» со стороны «ИГ*-Хорасан». Также Байден сказал, что «завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации» с движением «Талибан» (запрещено в России). В частности, это касается вопроса «предоставления доступа эвакуируемым в аэропорт», передает ТАСС.
Байден «попросил Пентагон и госдепартамент составить планы на случай изменения сроков, если это станет необходимым», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американцы уже эвакуировали 58,7 тыс. человек из Афганистана. Она заявила, что власти США находятся «в прямом контакте не только с американскими гражданами, но и с заявителями на специальную иммиграционную визу, афганцами, чью отправку» обеспечивает Вашингтон. До талибов доведены ожидания США о том, что перечисленные категории должны иметь возможность попасть в аэропорт.
Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Глава НАСА выразил надежду на долгое сотрудничество с Россией по МКС
Руководитель НАСА Билл Нельсон рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.
На вопрос, будет ли срок эксплуатации станции продлен, Нельсон ответил: «Да, до 2030 года. Россия наш партнер по МКС». «Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится», – сказал Нельсон, передает РИА «Новости».
Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 годов. По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вопрос продолжения участия России в проекте МКС решится в ближайшие месяцы.
Кроме того, Нельсон заявил, что США обсуждают с Россией возможное приобретение места на корабле «Союз». Отвечая на вопрос, что предпочитают США: прямое приобретение места или какую-либо бартерную сделку, Нельсон сказал, что не может ответить на этот вопрос.
Ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле «Союз» весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями.
Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане, Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или «уткой», должна комментироваться Кремлем или МИД, «тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств – России и США».
«Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого, Песков указал, что переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана невозможно. «Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», – ответил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что после вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.