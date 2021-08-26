Эксперт увидел в заявлении Байдена о русских хакерах просьбу о помощи

«Слова Байдена выглядят как просьба о помощи в борьбе с киберпреступностью», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он оценил заявление президента США Джо Байдена о том, что российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели.

«Я бы назвал это положительным переходом к более рациональной риторике. Раньше со стороны США звучали реальные обвинения, а сейчас хотя бы завуалированные», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«На фоне тех комментариев, которые мы слышали от американской стороны на протяжении последних нескольких лет, это заявление выглядит довольно взвешенно, – полагает собеседник. – В предыдущие годы в США наблюдалась истерика в отношении русских хакеров. Предполагалось, что они все якобы работают на российскую власть и для борьбы с этими хакерами нужно бороться с Кремлем».

По мнению Дудакова, на протяжении последних полугода в американской администрации поменялась точка зрения в отношении русских хакеров. «Сейчас США озвучивают очевидную вещь – если даже некие русские хакеры и были причастны к атакам, то мы просим российскую власть помочь в противодействии этим преступникам», – пояснил политолог.

«Без поддержки Москвы США будет сложно справиться с хакерскими атаками. Поэтому это заявление – это просьба о помощи в борьбе с киберпреступностью», – убежден собеседник.

Госдеп по теме киберпреступности работает уже несколько месяцев, добавил Дудаков. «Это рядовая дежурная история. Американскому президенту Джо Байдену дали методичку – и он по ней все сказал», – полагает американист.

Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, утверждает президент США Джо Байден. Такое заявление он сделал в среду, выступая в Белом доме на совещании по кибербезопасности. «У меня был саммит с Владимиром Путиным, на котором я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их (хакеров) к ответственности, потому что они знают, где они и кто они», – цитировала Байдена DW.

Напомним, президенты России и США в телефонном разговоре в начале июля обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с Путиным «прошел хорошо».

В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS.

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