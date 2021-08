Путин объявил благодарность «Союзмультфильму» Байден заявил, что России известно местонахождение хакеров 26 августа 2021, 00:57

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, заявил президент США Джо Байден. Он назвал кибербезопасность «глобальной проблемой». Байден сообщил, что США призвали G7 «привлекать к ответственности» страны, которые «укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели». Он также рассказал, что на встрече с главой российского государства «ясно дал понять», что ждет от Владимира Путина привлечения хакеров к ответственности. Байден утверждает, что российским властям известно, кто совершает киберпреступления и где эти люди находятся, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине 25 августа 2021, 01:58

Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Путин призвал модернизировать систему образования 25 августа 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. «Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства. Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса 25 августа 2021, 06:56

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей. Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет

Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства 25 августа 2021, 10:52 Текст: Евгения Шестак

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что самые сложные переговоры за годы его президентства были с российским лидером Владимиром Путиным. «С Россией. С Путиным... Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу», – сказал Кучма в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – заявил он. Также экс-президент заявил, если бы Украина не перешла к «сопротивлению» в Донбассе, то могла бы прекратить существование как государство. «Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия», – добавил он. Ранее Кучма заявил, что Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию. Путин предложил объявить в России Год педагога 25 августа 2021, 14:46

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина. «Это хорошая идея, хорошее предложение», – сказал в ответ президент, передает ТАСС. Путин напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога», – сказал Путин, поблагодарив участницу встречи за предложение. Президент также указал, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов. «Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», – сказал глава государства, говоря о мерах, которые помогли бы поднять престиж профессии педагогов. Трамп заявил об оказавшихся «в заложниках» в Афганистане тысячах американцев 25 августа 2021, 02:43 Текст: Антон Антонов

Многие тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он обвинил Байдена в том, что в такой ситуации действующий лидер США «заставляет» американских военных «бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать». Трамп считает, что прежде Афганистан «был под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами» США, но «это уничтожили, когда от них потребовали бежать», передает РИА «Новости». Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем США заключили мир с «Талибаном» (запрещен в России). Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец этим договоренностям. Трамп утверждает, что сейчас США «убегают из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила его администрация Байдену. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лицам с иностранным гражданством разрешили госслужбу при невозможности избавиться от него 25 августа 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

На госслужбу смогут поступать имеющие иностранное гражданство россияне, не имеющие возможности избавиться от него, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. «Установить, что гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», – цитирует текст указа ТАСС. Отмечается, что указ распространяется также и на действующих чиновников. Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента России или президентской Комиссией по вопросам гражданства. «Определить, что обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года», – отмечается в документе. Такие чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, от совершения иных действий в качестве граждан другой страны, за исключением случаев, когда это нужно для прекращения гражданства. Напомним, с 1 июля вступил в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом. Путин предложил усовершенствовать конкурс «Учитель года» 25 августа 2021, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Конкурс «Учитель года» нуждается в переработке, ему необходимы самые современные программы, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Я уже упоминал, какой-то там «Форт Байярд» – ну хорошо бегают, прыгают. Миллионы людей смотрят. Ну можно сделать с нашими учителями – их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать программы можно на самом современном уровне», – сказал глава государства. Видеозапись с выступлением президента опубликована в Telegram-канале «Пул №3». Он добавил, что необходимо продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения учительских конкурсов. «Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчеркнуть, что деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания», – приводит слова президента ТАСС. Он подчеркнул, что разные учебные дисциплины можно интересно подавать, но этим нужно заниматься отдельно. «Сергей Сергеевич (Кравцов, глава Минпросвещения – прим. ВЗГЛЯД), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем», – обратился Путин к министру. Также в ходе совещания Госсовета президент отмечал, что в России необходимо модернизировать существующую систему образования с учетом возросших требований к профессии и квалификации учителя. В МИД выразили сожаление о прекращении выдачи виз посольством США в России 25 августа 2021, 20:03 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что сожалеет о том, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. «Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение. Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», – приводятся ее слова на сайте МИД. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Глава НАСА выразил надежду на долгое сотрудничество с Россией по МКС 25 августа 2021, 09:24 Текст: Алина Назарова

Руководитель НАСА Билл Нельсон рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года. На вопрос, будет ли срок эксплуатации станции продлен, Нельсон ответил: «Да, до 2030 года. Россия наш партнер по МКС». «Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится», – сказал Нельсон, передает РИА «Новости». Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 годов. По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вопрос продолжения участия России в проекте МКС решится в ближайшие месяцы. Кроме того, Нельсон заявил, что США обсуждают с Россией возможное приобретение места на корабле «Союз». Отвечая на вопрос, что предпочитают США: прямое приобретение места или какую-либо бартерную сделку, Нельсон сказал, что не может ответить на этот вопрос. Ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле «Союз» весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями. Путин отправил подарки сирийской девочке 25 августа 2021, 14:40 Текст: Елена Максимовна

Сирийская девятилетняя девочка Иман Али получила подарки и письмо от президента Владимира Путина на торжественном приеме в посольстве России в Сирийской Арабской Республике. Ранее девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства. «Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <...>. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее», – зачитал письмо Путина к девочке замначальника генерального штаба Минобороны России Александр Чайко, передает ТАСС. Девочка получила от российского лидера игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу. В свою очередь советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. «Твое письмо дошло до президента России Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», – сказал российский дипломат. Иман Али рассказала о своих впечатлениях о Москве, в которой она побывала недавно.Девочка поблагодарила российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. «Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - [нужно] сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено», – сказала девочка. Ранее японцы поблагодарили Путина за собак. Путин внес предложения в народную программу «Единой России» 25 августа 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу «Единой России», в нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Предложения президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной, поскольку ее соавторами стали жители всей страны, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Говоря о мерах поддержки военнослужащих (эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями «Единой России»), президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тыс. рублей. «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – сказал Путин. Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Также в числе приоритетов президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам. «Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно, что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть», – подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике. Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья – глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. «По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал Путин. Серьезным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей. «Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения», – сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем. Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах. «В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов», – отметил Путин. Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» – развитие села. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников, продавать свою продукцию», – сказал он. Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание». «Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться», – сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой России» «можно положиться». «Очень на вас рассчитываю», – заключил он. Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый – «Благополучие человека» – посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание – институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям. Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий. Одна из ключевых тем в народной программе – модернизация системы здравоохранения. Конечная цель – перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности – я говорю о «санитарном щите». Цифровизация – это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене», – подчеркнул он. В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что «Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами. «В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», – отметила она. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа – жителями страны. Эту мысль поддержал и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными. «Предвыборная программа» – это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун», – сказал Сергей Шойгу. Напомним, в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе по предложению президента в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах 25 августа 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но отметил, что для этого нужен общегосударственный стандарт. Комментируя соответствующее предложение одного из участников встречи, глава государства напомнил, что «во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается, вывешивается ежедневно», передает ТАСС. «Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», – сказал Путин. Президент отметил, что это вопрос общегосударственного характера, но деньги для его решения нужны небольшие. «Думаю, что и профинансирован он должен быть из федерального бюджета», – добавил Путин. Президент попросил прокомментировать это предложение вице-премьера Татьяну Голикову. Она ответила, что обсуждала этот вопрос с профильными коллегами накануне. «Что касается стандарта, этот вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать. Само законодательство об образовании не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия», – сказал она. Голикова добавила, что предстоит также оценить, какой объем федерального финансирования понадобится. «Мы такую работу вместе с коллегами проведем», – заключила вице-премьер. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону 25 августа 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор в среду днем, сообщило Центральное телевидение Китая. «25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным», – говорится в коротком сообщении, передает ТАСС. Прочие подробности разговора между лидерами двух стран не приводятся. Кремль пока также не приводит сообщений по данной тематике. Заслуженный учитель рассказал, какие проблемы школы поможет решить Год педагога 25 августа 2021, 18:30

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В Год педагога в России должны сосредоточиться на новых возможностях по обучению учителей, вкладывать средства в первую очередь в человеческий капитал, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В ходе встречи с представителями общественности президент Владимир Путин поддержал идею одной из участниц мероприятия объявить в России 2023 год Годом педагога, отметив, что в этот период как раз будет отмечаться 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Я ожидаю от Года педагога то, что все наши инициативы, реальные, выстроганные на земле, смогут быть воплощены. Тогда пойдет уже конкретный разговор. Например, то, что сейчас государство вкладывает деньги в то, чтобы было единое образовательное пространство, чтобы провести скоростной интернет не только в крупные города, но и в каждый поселок, абсолютно правильно. Но есть и вторая сторона дела – железо стареет быстрее, чем мы, к счастью», – говорит Ямбург. Он поясняет, что в таком случае в первую очередь вкладывать нужно в учителя, причем прежде всего в повышение его квалификации. Сейчас все устроено следующим образом: деньги на повышение квалификации выделяются на школы. Есть региональные институты развития образования для совершенствования профессионального мастерства педагогов, к которым прикреплены конкретные школы, и только они выдают сертификат, который позволяет учителю получить высшую или первую категорию, что абсолютно неправильно. «Дело в том, что очень часто там читают лекции люди, которые давно оторваны от школы и живых детей не видели. Поэтому учитель должен иметь право выбирать, у кого и где учиться. Кто-то захочет пройти курс в одном из московских институтов, кто-то еще где-то, а поскольку есть онлайн – существует возможность дистанционного прохождения курса. Не должно быть ограничения по месту», – считает собеседник. Преподаватель предлагает педагогам выдавать ваучер с суммой, исходя из которой он сможет выбрать место, где учат, а не формально отрабатывают, подчеркнув, что нет отдельных проблем педагогов и образовательных – все они едины и взаимосвязаны. «Если учителя плохо и несовременно подготовлены, то никакого продвижения в образовании не будет. Вкладывать нужно в человеческий капитал в системе образования, в педагогов. Кроме того, есть очень серьезная проблема, которая связана с обучением педагогов, чтобы они обеспечивали информационную безопасность детей. Причем это связано не только с интернетом», – рассказывает Ямбург. На сознание ребенка также может повлиять радио и телевидение, различные конфессии, молодежные субкультуры и так далее, продолжает учитель. Поэтому преподавателям требуется культурологическая подготовка, чтобы они были не узкими специалистами (химиками, физиками, математиками), но и умели быть классными руководителями, руководителями клубов и кружков и так далее. Ранее заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что ускоренное изучение школьной программы может вызвать проблему в возрастной психологии ученика.