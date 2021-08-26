Россия модернизировала уникальную РЛС ПРО под Москвой Россия и Турция начали реализовывать проекты по военной технике для третьих стран 26 августа 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполняет проекты с турецкой стороной в области создания техники для сухопутных войск, в том числе для третьих стран, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». «Рособоронэкспорт ведет ряд перспективных проектов с турецкими партнерами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран», – передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта». Ранее глава делегации «Рособоронэкспорта» Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле заявил, что Россия и Турция ведут консультации относительно программы по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения, помимо этого, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения в Турции.

Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды 26 августа 2021, 04:23

Фото: Rob Powell/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол. Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости». 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. В Кремле заявили о разногласиях России и Турции по теме Крыма 25 августа 2021, 13:41

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Отношения России и Турции носят партнерский характер, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, к области существенных разногласий относится тема Крыма, поскольку Москва не приемлет позицию турецких коллег. Песков подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, «реальное положение дел с этим российским регионом». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма». Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу. Авиаэксперт объяснил, зачем армии России дроны-камикадзе 25 августа 2021, 10:58

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Дроны-камикадзе – эффективное оружие против сухопутных войск. Эта, казалось бы, маленькая «игрушка» наносит весомый урон средствам ПВО и оборонительной технике», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения об утверждении Минобороны технического задания на барражирующие дроны-камикадзе «Ланцет». «Барражирующие дроны – сейчас достаточно популярная в мире тема, потому что их применение в различного рода конфликтах показало свою эффективность», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он добавил, что дроны-камикадзе применялись Израилем, а также в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе. По словам авиаэксперта, эти дроны характеризует относительно низкая стоимость, малые размеры и большая длительность барражирования (нахождения в воздухе), чтобы поразить цель. «Все эти качества говорят о том, что они эффективны против тех же средств ПВО, – продолжает Дрозденко. – Чтобы поразить такой боеприпас, нужно выпустить ракету, которая стоит существенно дороже. Кроме того, вероятность сбить такой дрон одной ракетой очень мала. А те объекты, которые он поражает – оборонительная техника, комплексы ПВО, специальные сооружения – стоят существенно дороже, чем сам этот боеприпас». «Это очень эффективное оружие против сухопутных войск. Казалось бы, оператор выпускает маленькую «игрушку», а урон, который она наносит, очень большой», – констатировал собеседник. «Что касается дронов-камикадзе «Ланцет», то они также доказали свою высокую эффективность и то, что этот боеприпас действительно хорошего качества. Их совершенствование поможет нашим войскам в ведении различных операций», – заключил Дрозденко. Минобороны России утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников». На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание. Указывается, что государственные испытания начнутся в конце этого года. Опытные образцы доработали с учетом опыта их применения, передает РИА «Новости». О том, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», сообщалось в 2019 году. Известно, что аппарат включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Россия продала за рубеж новейшие комплексы РЭБ 25 августа 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

«Рособоронэкспорт» подписал контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», который впервые будет поставлен за рубеж, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. «Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», – цитирует РИА «Новости» Михеева. По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ «Красуха» и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 млрд евро. Делегация провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых – на уровне министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств, уточнил гендиректор компании. Комплекс «Репеллент-Патруль» обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Комплексы типа «Красуха» предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. ЗРПК типа «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Ранее Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Раскрыты характеристики российской станции предупреждения о ракетном нападении 26 августа 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тыс. километров, сообщил на «Армии-2021» гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тыс. километров», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. «Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать», – сказал он. Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж». Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей. В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году. Напомним, в феврале в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Военные посадили авиагруппу на трассу в Воронежской области в ходе учений 25 августа 2021, 15:10 Текст: Алексей Дегтярев

Авиационная группировка Западного военного округа (ЗВО) провела посадку на трассу Е38 «Курск – Саратов» в Воронежской области во время учений, сообщили в пресс-службе ЗВО. «Смешанная авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на аэродромный участок трассы Е38 «Курск – Саратов» в Воронежской области», – цитирует сообщение ЗВО ТАСС. В учениях принимают участие более 500 военнослужащих наземных и авиационных служб и более 20 единиц авиационной и специальной военной техники. Согласно легенде учений, авиаполк обстреляли из ракет, бомбардировщики Су-34 вывели из-под удара противника вместе с самолетами транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД. С их помощью перевезли дополнительные боекомплекты, техсредства наземных служб и мобильную техническо-эксплуатационную часть. «Учение по всесторонним видам обеспечения началось в районе населенного пункта Листопадовка, где на участке автодороги была построена полевая взлетно-посадочная полоса и оборудованы места стоянки, обслуживания авиационной техники. Для проведения учения материально-технического обеспечения специалисты наземных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа развернули полевые пункты заправки самолетов, полевой контрольно-диспетчерский пункт», – добавили в ЗВО. Во время посадки на федеральную трассу Ми-8 и Ми-35 прикрыли самолеты транспортной авиации, применяя современный опыт ведения локальных конфликтов. На базе аэродромного участка отработали задачи по тушению бомбардировщика на стоянке и эвакуацию потерпевшего крушения летчика с использованием многоцелевых вертолетов Ми-8. Ранее в Минобороны сообщили, что свыше 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО), которые проходят на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа. «Уралвагонзавод» решил модернизировать танки Т-80БВМ 25 августа 2021, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) планирует приступить к модернизации танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе УВЗ в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021». «Планируется дальнейшая модернизация танка Т-80БВМ по следующим направлениям: повышение огневой мощи, повышение защищенности, повышение подвижности и повышение командной управляемости», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Танк Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. Производится Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ). На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель – его мощность возросла до 1250 л.с. Также на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ. Разработчик рассказал о функционале подводного комплекса «Янтарь» 25 августа 2021, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Робототехнический комплекс (шифр «Янтарь»), впервые представленный Средне-Невским судостроительным заводом и калининградским Научно-коммерческим проектно-производственным предприятием (НКППП) «Идробалтика» на форуме «Армия-2021», усилит противоминную защиту акваторий военно-морских баз флота, сообщил гендиректор НКППП Сергей Цуркан. «Противоминная оборона акваторий военно-морских баз ВМФ может быть значительно укреплена многофункциональным робототехническим комплексом «Янтарь», который с помощью собственных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов способен эффективно искать, идентифицировать, классифицировать и уничтожать подводные объекты при значительном волнении моря и в условиях нулевой видимости», – передает ТАСС слова Цуркана. Он уточнил, что в комплекс «Янтарь» входят телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), способные нести разную по массе «полезную нагрузку». Они могут использоваться при обнаружении мин, как собственными гидроакустическими станциями, так и телекамерами. В то же время на них можно устанавливать полезные нагрузки для уничтожения мин. Имеется также специальный радиобуй, с помощью которого можно управлять аппаратом по радиоканалу, а не по нетонущему оптоволоконному кабелю, соединяющему командный центр управления кораблем с ТНПА напрямую. Кроме того, комплекс «Янтарь» можно размещать на боевых кораблях, чтобы они имели возможность самостоятельно преодолевать минные заграждения без помощи тральщиков. По мнению гендиректора «Идробалтики», комплекс «Янтарь» мог бы повысить противоминные возможности кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит», которые строятся на Средне-Невском судостроительном заводе. Это предприятие с 2019 года осуществляет за собственные средства инициативную разработку роботизированного комплекса на базе легкого и среднего ТНПА. Цуркан напомнил, что аналогичная система противоминной обороны уже устанавливалась на морской тральщик советского производства проекта 266Э, который был ранее поставлен во Вьетнам, превратив его в современные боевую единицу ВМС. Представленный на стенде Главного командования ВМФ РФ ТНПА представляет собой подводный аппарат с пятью винтами (легкий аппарат – с четырьмя), что позволяет ему выполнять задачи на рабочей глубине не менее 300 м, при скорости течения 3 узла, волнении моря до трех баллов. Вес среднего телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 350 кг, легкого – 60 кг. Имеет возможность применения полезных нагрузок массой до 50 кг. Благодаря своей конструкции аппарат легко погружается на глубину и быстро всплывает на поверхность. Управление ТНПА осуществляется оператором в ручном режиме, информация о его работе поступает на консоль в реальном времени. Напомним, в апреле стеклопластиковый минный тральщик проекта 12700 «Петр Ильичев» спустили на воду. Комплекс ПВО «Пальма» впервые решили установить на иностранный корабль 25 августа 2021, 13:07 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» заключил на форуме «Армия-2021» контракт на интеграцию российского комплекса ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного заказчика, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. Это один из почти 20 контрактов, заключенных «Рособоронэкспортом» на полях форума. «На «Армии-2021» Рособоронэкспорт впервые подписал контракт на интеграцию российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного заказчика», – цитирует РИА «Новости» Михеева. По его словам, индустриальное партнерство сегодня – один из главных и самый быстрорастущий тренд мирового оружейного рынка. У «Рособоронэкспорта» богатое портфолио по трансферу технологий. «У нас масштабная и долгосрочная программа сотрудничества с Индией, есть крупные совместные проекты с Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией и рядом других стран», – сказал гендиректор. «Пальма» стоит на закупленных в России вьетнамских «Гепардах 3.9». В ВМФ России этот комплекс устанавливается в артиллерийском варианте на фрегатах 22350.



Морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Пальма» (другой вариант – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, ЗРАК) предназначен для защиты кораблей и катеров, военных баз, аэродромов, РЛС и промышленных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, борьбы с малотоннажными надводными и малоразмерными береговыми целями.



Вооружение: две пушки АО-18КД, на ЗРАК – также зенитные управляемые ракеты «Сосна-Р». Зоны поражения: ракетным вооружением по дальности – до 10 километров, по высоте – до 5 километров; артиллерийским вооружением по дальности – до 4 километров, по высоте – до 3 километров. Время реакции – от 3 до 5 секунд. Напомним, в 2015 году управляющий директор КБточмаш Владимир Слободчиков рассказал, что созданный «Конструкторским бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» комплекс «Пальма» способен создать такое плотное поле поражения на пути летящих к кораблю ракет, что фактически можно говорить о «щите из железа». Ударные вертолеты Ка-52 решили оснащать ракетами «Вихрь-М» 25 августа 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС Сергей Суровикин. Министр обороны Сергей Шойгу провел осмотр авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке. Он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М «Аллигатор», что позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается. «Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракетами «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М». «С дальностью поражения четыре-шесть километров «Атака», «восемь – «Вихрь» и десять километров – «Вихрь-М». То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством», – пояснил Суровикин. Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М». «В 2022 году ставим на вертолет», – ответил Суровикин. При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м – завершить испытания. Министру доложили, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолетов Ми-24, выполнена, проведена демонстрация, облет техники. «Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет», – доложили министру. Ранее в среду Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для ВКС России. В частности, были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305». Эрдоган призвал мусульман обеспечить мир на земле 25 августа 2021, 15:39 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Турции Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал мусульман взять на себя обязательства по обеспечению мира и безопасности на планете. «Пришло время, когда мусульмане должны взять на себя обязательства по обеспечению как собственного покоя, так и мира и безопасности всего человечества. Мусульманам пора выступить против несправедливости, свидетелями которой они являются», – приводит его слова РИА «Новости». Эрдоган считает, что мусульмане, столкнувшиеся с конфликтами от Сирии до Афганистана, борются также с растущей исламофобией на Западе. «Подобная несправедливость не может больше продолжаться. Ни у кого из нас нет права молча наблюдать за происходящим со стороны... Мы должны укреплять не конфликты, а союзы, не вражду, а любовь», – заключил Эрдоган. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Шойгу осмотрел авиатехнику ВКС в Кубинке и дал распоряжения по ее развитию 25 августа 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

После осмотра авиационной техники и вооружения ВКС в подмосковной Кубинке глава Минобороны Сергей Шойгу дал ряд поручений. Глава ведомства поручил продолжить совершенствование Ка-52М «Аллигатор», этой боевой машине необходимо оборудование, позволяющее решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, передает ТАСС. «Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», – подчеркнул Шойгу. Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин сообщил министру, что представленный Ка-52М – одна из двух машин, проходящих госиспытания. Пилоты подготовлены для использования ракет «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М». «С дальностью поражения четыре-шесть километров – «Атака», восемь – «Вихрь» и 10 километров – «Вихрь-М». То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством», – доложил главком. Он добавил, что Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М» в 2022 году. Шойгу осмотрел новейший учебный самолет УТС-800 и поставил задачу поднять его в воздух в ноябре. В 2022 году необходимо завершить испытания самолета, подчеркнул глава Минобороны. Шойгу доложили, что поставленная задача проработать вопрос о модернизации Ми-24 выполнена, проведена демонстрация и облет техники. «Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет», – сообщили министру. Министр распорядился с 2021 года начать поставку в учебные центры представленную на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиатехники, а с 2023 года – развернуть эти комплекты в частях. Россия модернизировала уникальную РЛС ПРО под Москвой 26 августа 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия модернизировала не имеющую аналогов в мире радиолокационную станцию «Дон-2Н», расположенную в Подмосковье, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. Станция «Дон-2Н» входит в Систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м она была принята на вооружение. Антенны станции установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и с шириной основания почти 150 метров. «Мы как раз недавно закончили модернизацию этой станции, сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности «Дон-2Н», – передает РИА «Новости» слова Аношко.



Он добавил, что станция «не только изменила свои количественные характеристики, но и качественные». РЛС «Дон-2Н» способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать их с большой точностью, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжелые и легкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех и т. д. Станция существует в единственном экземпляре, была введена в эксплуатацию в 1991 году и с тех пор несет дежурство в непрерывном режиме. По данным Минобороны, станция «Дон-2Н» способна обнаруживать космические объекты размером всего 5 см на высоте до 1000 км. Напомним, в январе командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы. Названы сроки поставки для опытной эксплуатации новейших минометов «Дрок» 26 августа 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия новейших 82-миллиметровых самоходных минометов 2С41 «Дрок» будет поставлена для опытной эксплуатации в 2022 году, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе военно-технического форума «Армия-2021». «Государственные испытания [«Дрока»] планируется завершить в 2022 году, в этом же году намечается поставка партии машин для опытно-войсковой эксплуатации», – передает ТАСС сообщение УВЗ. Как уточнили в концерне, в настоящее время опытные образцы самоходного миномета «Дрок» находятся на завершающей стадии предварительных испытаний. Комплекс «Дрок» создан на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Миномет может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта. Масса «Дрока» составляет 14 тонн, экипаж – четыре человека. Дальность стрельбы миномета составляет от 100 метров до 6 км, скорострельность – порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект – 40 мин.