Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио Знаменосец команды ПКР поделился впечатлениями от церемонии открытия Паралимпиады 25 августа 2021, 08:45

Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио Андрей Вдовин признался, что во время церемонии открытия Паралимпиады сосредоточился на флаге, который начал запутываться вокруг древка. Церемония открытия Паралимпийских игр прошла 24 августа на Олимпийском стадионе в Токио, знаменосцами команды ПКР стали легкоатлеты Елена Паутова и Вдовин. Всего в открытии Паралимпиады приняли участие около 200 членов команды Паралимпийского комитета России. «Все очень понравилось, на высшем уровне, разве что подготовка к самой церемонии была долгая, даже немного изматывающая, но все же это было супер классно. Когда мы шли с Еленой с флагом, мысль была одна – лишь бы флаг не запутался, потому что когда начали им махать, он именно это и начал делать. Так что все свое внимание сосредоточил, чтобы его размотать», – передает ТАСС слова Вдовина. «Конечно, волнение было – иду, веду сборную, несу наш флаг перед всем миром. Это гордость, – признался российский легкоатлет. – Сейчас с нетерпением жду старта – скорее уже хочется начать выступать со спортивным азартом на этом громадном стадионе». Вдовину 27 лет. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров, является десятикратным чемпионом мира. В активе спортсмена также пять золотых медалей чемпионатов Европы. Еще один знаменосец команды ПКР легкоатлетка Елена Паутова заявила, что эмоции от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио надолго останутся с ее участниками. «Это останется со мной, со всеми нами на всю жизнь, такое не забывается, – сказала Паутова. – Мне уже второй раз в жизни достается такая почетная, значимая для страны роль, я в 2014 году была факелоносцем зимней Паралимпиады в Сочи. Но сейчас эмоции, адреналин старалась беречь – мне скоро бежать. А когда все закончится, вот тогда, возможно, смогу ощутить все это в полной мере». «Эмоции самые положительные, и все, кто ходил на парад, счастливы. Перед отправкой на олимпийский стадион все команды собирались у своих домов, фотографировались, а потом уезжали на стадион в том порядке, в каком должны были выходить на парад, – это довольно сложный, долгий процесс, но таким образом организаторы смогли максимально развести все команды, что важно в антиковидных условиях. При этом у спортсменов была возможность посидеть, посмотреть церемонию открытия». Во время представления команд над Национальным стадионом в Токио начался дождь. «Боялись, как бы он не пошел сильнее, но нам повезло – он больше освежал, чем доставлял дискомфорт, – рассказала Паутова. – Нам очень понравилось зажжение огня – очень красиво, все смогли подойти поближе, сфотографировать. Ну и, конечно, фейерверк. Эти эмоции, конечно, останутся с нами надолго, и многим из нас они помогли приободриться». Паутовой 35 лет, спортсменка становилась победительницей Паралимпийских игр 2004 и 2012 годов в беге на 1500 метров. Также в ее активе три бронзовые медали Паралимпиад и четыре золотые награды чемпионатов мира. Ранее на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио подняли паралимпийский флаг, спортсмены принесли клятву.

«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя парад, прошедший в честь 30-летия независимости Украины. «На зрителя, не искушенного высокой культурой, парад должен произвести впечатление. Допускаю, многим людям это должно понравиться», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Я вижу самолюбование президента Зеленского, который оказался в центре внимания и красуется, наслаждается своим величием. Но для меня это все, особенно после его выступления, которое было переполнено небылицами и оскорбительными намеками в адрес России, выглядит отвратительно», – поделился политолог. По его словам, раньше Зеленский в своей риторике наследовал курс экс-президента страны Петра Порошенко, который также позволял себе оскорбительные намеки в адрес русских и России. «Теперь Зеленский стал наследовать курс другого бывшего главы государства – Виктора Ющенко, – указал Погребинский. – Он прославился тем, что регулярно произносил бред про тысячелетнюю историю Украины и что украинцы – родоначальники всех цивилизованных народов. Подобные небылицы начал рассказывать и нынешний президент, например о том, что Украина – родина первой конституции». Собеседник убежден, что «это все больше отталкивает значительную часть населения Украины от президента и от страны, в которой приходится иметь такого главу». Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. Юрист оценил законность создания исламского поселка в Подмосковье 24 августа 2021, 16:30

Когда речь идет об общей долевой собственности, то продавец самостоятельно решает, кому продавать или не продавать участок, поэтому никакого противоречия закону с гражданской точки зрения нет, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Родион Юрьев, комментируя законность основания исламского поселения Аминовка в Подмосковье. СМИ сообщают, что в Подмосковье строится исламское поселение Аминовка, однако купить там участок могут только мусульмане с традиционной сексуальной ориентацией. При этом члены общины должны соблюдать ряд установленных правил, прописанных в уставе, среди которых дресс-код (закрытая одежда для женщин), отказ от алкоголя и свинины. Но вступить туда даже при наличии достаточного количества денежных средств позволят не каждому – решение принимается наблюдательным советом. «В мировой практике, когда речь идет об общей долевой собственности, то они самостоятельно решают, кому продавать или не продавать участок, если это не связано с ведением какого-либо бизнеса. Таким образом, например, организована продажа квартир в Швеции: пока покупатель не договорится со всем домом, он не сможет приобрести в нем квартиру», – рассказывает Юрьев. Однако есть и другие правила, в том числе и в России, например положение о публичном договоре – 426-я статья Гражданского кодекса, которая устанавливает, что если речь идет о продаже какого-либо товара на рынке, то никакие ограничения, в том числе и религиозного характера, применяться не могут и условия продажи должны быть для всех потребителей одинаковыми. То есть не может быть такого, что покупателя выбирают по расе, национальности, сексуальной ориентации и так далее. «Подход возможен с двух сторон: если это предпринимательская деятельность, то отказывать в покупке тому или иному покупателю они не вправе. Если же речь идет о том, что люди купили себе земельные участки и сами выбирают, кому они их продадут, то никакого противоречия закону, по крайней мере с гражданской точки зрения, я здесь не вижу», – рассуждает специалист по гражданскому праву. Тем не менее, если продавец является частным лицом, не ведет никакую предпринимательскую деятельность по продаже, то он имеет право отказывать абсолютно любому покупателю, не называя причины. «Что касается образования рядом какого-то другого подобного поселения, в котором будут нарушаться правила, принятые уставом этой исламской деревни, например разведение свиней в качестве скота, то отнести это каким-то образом к национальной или религиозной розни нельзя, потому что это, как правило, умышленное преступление, которое направлено именно во вред», – объясняет Юрьев. Если же у жильцов или предпринимателей, не входящих в общину, не будет умышленной цели оскорбить живущих по соседству людей и их религиозные чувства, то никак ограничить их деятельность на собственном участке проживающие в «халяльном» поселке не могут, продолжает собеседник. Кроме того, он напоминает, что Россия – многоконфессиональная страна, которая имеет накопленный опыт жизни множества людей разных религий, убеждений и прочего. Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) поддержали строительство поселка в Московской области, отметив, что такая община позволит сократить воздействие «внешних негативных факторов, которые не совпадают с установлениями ислама». Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио 24 августа 2021, 18:26

Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил

В Сети обратили внимание на проведение в Москве мероприятий по случаю празднования Дня независимости Украины, отметив, что они проходят в мирной обстановке без «лютых русских националистов». Соответствующие фото опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев. «Сегодня празднование Дня независимости Украины в Москве. Возлагаются цветы членами дипмиссий Украины к памятникам поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки. Военнослужащие Украины в форме. Цвета национального флага в букетах. И … все. Нет оцепления из полчищ «зеленых человечков», нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из «российских зомбоящиков» и со страниц «проплаченного интернета». И скучно, и грустно. Никакого инфоповода», – перепостил Соловьев в своем Telegram сообщение канала «Кремлевская прачка». Во вторник, 24 августа, на Украине отмечается 30-я годовщина независимости. В военном параде, как на суше, так и на воде, участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде также приняла участие авиация НАТО. Порошенко облили зеленкой в Киеве 24 августа 2021, 17:24

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ. Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2» 24 августа 2021, 10:22

Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». «Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar. «Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости». «При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier. «Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. «Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами 24 августа 2021, 13:05

Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. «То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы». Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кучма согласился с Путиным по поводу антироссийской позиции Украины 24 августа 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма. Об этом он написал в колонке для издания «Левый берег», комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией». «Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент – мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью», – цитирует Кучму РИА «Новости». По словам экс-президента, Украина должна «оставаться самой собой». «Единой, самостоятельной, независимой. Независимость – это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость – это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость», – подчеркнул Кучма. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 11:48

«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину. «Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков. «Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик. Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков. При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков. Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года. Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung. Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журналисты раскрыли спонсоров «Медузы», «Важных историй» и «Проекта» 24 августа 2021, 11:10 Текст: Мария Бобылева

Журналисты RT выяснили, что издания «Медуза*», «Важные истории» и «Проект» (все три признаны иноагентами в России) спонсируются базирующейся на востоке США некоммерческой организацией Journalism Development Network (JDN), которая выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России 3,6 млн долларов. В налоговой декларации организации указано, что в 2019 году – последнем, по которому уже вышла отчетность, – в качестве пожертвований и грантов на счет JDN поступило 12,8 млн долларов, из них 7,2 млн долларов было получено от правительства США. Остальные отправители не раскрываются, передает RT. В настоящее время у JDN есть программы по развитию расследовательской журналистики в Юго-Восточной Европе, Евразии, Северной Африке и Центральной Америке. JDN также управляет структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP финансируется Госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также фондами NED и «Открытое общество». По словам основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова, после 2019 года финансирование вряд ли было свернуто, однако, чтобы не быть голословным, необходимо дождаться выхода новой отчетности. Пока более свежих данных по теме нет. В свою очередь, OCCRP спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге. Там же располагаются редакции «Медузы*» и «Важных историй» (IStories Fonds). При этом Стокгольмская школа и НКО IStories Fonds, которая управляет редакцией «Важных историй», зарегистрированы по одному адресу, а главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вел курсы в этой школе. «Важные истории» были названы «партнерским центром» OCCRP. Более того, в 2013 году Роман Анин получил премию Магнитского в качестве журналиста OCCRP. «Стокгольмская школа экономики плотно интегрирована в OCCRP и его деятельность. Я так понимаю, что это вклад Швеции в работу международного конгломерата, который очень активно борется с Россией и ее союзниками. Их задача – подвести российское общество к мнению, что страна находится в экономическом упадке. Это форма давления», – считает Ионов. Примечательно, что JDN, OCCRP, Стокгольмская школа экономики, «Медуза» и «Важные истории» связаны между собой именем одного человека – это гражданин Швеции Андерс Александерсон. Казначей JDN Александерсон также входит в состав советов директоров «Медузы», «Важных историй» и OCCRP. Помимо этого, он занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики. Об Александерсоне известно, что он имеет опыт работы в СМИ Швеции и занимал руководящие должности в нескольких газетах. До Стокгольмской школы экономики работал в сфере общественных отношений в Скандинавии, странах Балтии и России. О Романе Анине известно, что он сотрудничает не только с OCCRP, но и с Глобальной сетью журналистов-расследователей (GIJN). В частности, вместе с другими журналистами, связанными с этой организацией, он работал над панамским досье. GIJN работает совместно со Стэнфордским университетом, предлагая стипендию Джона Найта, по которой учились Анин, основатель издания «Проект» Роман Баданин и главный редактор The Bell Елизавета Осетинская. Одним из спонсоров стипендиатов также значится вышеупомянутый NED. В 2019 году, как следует из налоговой отчетности, GIJN получила 1,2 млн долларов пожертвований. Из них почти 39 тыс. долларов было потрачено на выплаты журналистам в России, а также в Армении, Белоруссии и Азербайджане. Меценаты GIJN в декларации не указаны. При этом на официальном сайте организации в качестве спонсоров перечислено несколько фондов, в том числе «Открытое общество» и Oak Foundation Джорджа Сороса. Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах 24 августа 2021, 16:51

Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев. «По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС. В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым. Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку». Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии» 24 августа 2021, 12:38

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану комическим монологом из «Полицейской академии», указав, что альянс хочет претендовать на место в обеспечении мировой безопасности, но является деструктивной структурой. «Похоже на комический монолог из «Полицейской академии». НАТО – унесенный ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности. Это как сломанными инструментами пытаться делать микрохирургическую операцию – лучше не начинать», – написала Захарова в Telegram. По ее словам, план для Североатлантического альянса очевиден и заключается в том, чтобы НАТО заняться решением собственных проблем, «обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной». Так Захарова прокомментировала выступление Столтенберга, в котором тот заявил, что НАТО не допустит, чтобы террористы угрожали альянсу из Афганистана, передает РИА «Новости». Он также сказал, что НАТО не знает о том, какая часть вооружения и военной техники альянса была уничтожена при уходе из страны: «Что-то было уничтожено, но что-то осталось на месте». До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО. Также сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США. Российские ученые увидели следы гигантского термоядерного взрыва в космосе 24 августа 2021, 15:59 Текст: Алексей Дегтярев

Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ» засекла необычные остатки термоядерной сверхновой звезды, которая взорвалась около 40 тыс. лет назад, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН. «Российские астрофизики, открывшие этот объект и давшие ему имя G116.6-26.1 в соответствии с координатами на небе, считают, что это остаток вспышки термоядерной сверхновой, взорвавшейся 40 тыс. лет назад. Его главное отличие от нескольких сотен подобных объектов – свойства газа, в котором находилась взорвавшаяся звезда», – цитирует сообщение института РИА «Новости». Ученые пояснили, что открытие старого остатка термоядерной сверхновой в Млечном пути – весьма редкое событие. Также G116.6-26.1 расположен не в плоскости галактики, а в 4 тыс. световых годах над ней и в 10 тыс. световых годах от солнца. «Так высоко над ее плоскостью остатки сверхновых еще не наблюдались», – отметили в ИКИ. Порядка 40 тыс. лет назад произошел термоядерный взрыв белого карлика, вещество звезды массой в 1,4 массы Солнца вышло нарушу взрывом со скоростью около 3 тыс. км в секунду. Сейчас остаток взрыва набрал диаметр порядка 600-700 световых лет. Во время термоядерных реакций, которые послужили причиной взрыва, больше половины массы звезды превратилась в железо, пояснили в ИКИ. Ранее в августе сообщалось, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2016 AJ193. Порошенко обвинил Зеленского в инциденте с «зеленой соплей» 24 августа 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой. «Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», – приводятся слова Порошенко на сайте его партии «Европейская солидарность». Порошенко призвал Зеленского не бояться его самого, а также «десятков тысяч людей», собравшихся отпраздновать День независимости Украины, которую экс-президент и его соратники «завоевали, отстояли». Зеленский же, по словам Порошенко, «не представляет», что с ним было бы, если бы нынешнему лидеру Украины пришлось столкнуться «с теми трудностями», с которыми Украина столкнулась в 2014–2015 годах. «Мы здесь все – за Украину», – заявил Порошенко, подчеркнув, что люди «празднуют свой праздник» и «вернут последний клочок украинской земли, хоть в Донбассе, хоть в Крыму». Он обещал, что со своими соратниками «снова мобилизует весь мир вокруг Украины». Порошенко верит в «историю успеха», которого добьется «фантастический украинский народ». Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины».