Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма».

Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости».

«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.

В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.

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