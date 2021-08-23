Продажи красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK.

За основу были взяты данные с июля 2020 по июнь 2021 года. Отмечается, что за последний год жители России покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее. При этом снижаются продажи только натуральной икры, сообщает РБК.

Заменители красной икры россияне стали покупать чаще, однако этому росту не удалось компенсировать падения в целом по категории. В настоящее время потребители в среднем покупают красную икру раз в пять месяцев по 236 граммов.

Исследовательской компанией Ipsos также было зафиксировано снижение потребления красной икры за последний год. Согласно ее данным, во втором квартале текущего года доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее.

В GfK объяснили, что россияне стали реже покупать красную икру из-за выросших цен. За последний год натуральная упакованная красная икра подорожала, по подсчетам аналитиков, больше чем на 40%. Это связано с небольшим уловом: в прошлом году на Дальнем Востоке, где добываются основные объемы лососей, вылов был самым маленьким за последние пять лет.

Напомним, стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4 тыс. 698 рублей за килограмм – это самый высокий уровень цены с 2000 года.