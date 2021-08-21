МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы

Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»

Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.

Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.