Россия ввела санкции против Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко включен в список иностранных граждан, в отношении которых Правительством России введены специальные экономические меры.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо Порошенко в список также попали солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик.

Всего в список внесен 41 человек.

Напомним, 22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В соответствии с ним, правительству России было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.

1 ноября 2018 года занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических меры в отношении физических и юридических лиц Украины.

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