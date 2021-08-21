Глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции

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21 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Афганистан как зеркало русской революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Десятилетиями мы жили с надеждой: «Запад нам поможет». И вот эта надежда рухнула. Мы остались лицом к лицу с самими собой. Кому предъявлять претензии за несбывшиеся идеалы? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 4 комментария

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
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    Главная тема


    Как России заработать на богатствах Афганистана

    месть и санкции


    Шарий объявил войну родственникам Зеленского

    «Сопротивление живо»


    У талибов начали отбирать захваченное

    Украинский журналист


    Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева

    Видео

    протурецкий сепаратизм


    Украина могла уступить Крым не только России

    транзит газа


    Семь проблем «Северного потока – 2»

    энергетическое господство


    США теряют власть над нефтью

    бой под Ленинградом


    Подвиг танкиста Колобанова замалчивали и нацисты, и коммунисты

    тайные операции


    Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

    запад не поможет


    Алексей Алешковский: Афганистан как зеркало русской революции

    межнациональная рознь


    Герман Садулаев: За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

    прощальный визит


    Вадим Трухачёв: Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

    на ваш взгляд


    В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?

    Глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции

    21 августа 2021, 10:23

    Текст: Наталья Ануфриева

    Введенные Россией санкции являются лучшей оценкой работы и «подарком» ко Дню независимости Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

    Данилов написал в Facebook: «Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства».

    Он пообещал сделать еще больше в своей должности, чтобы «раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни».

    Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

    В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.


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    Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
       20 августа 2021, 11:31
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости»

    «Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.

    Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал. 

    В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости. 

    Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.

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    Шарий объявил войну родственникам Зеленского
       20 августа 2021, 21:28
    Фото: anatolijsharij/Instagram
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.

    «Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».

    Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.

    Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».

    «Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.

    СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.

    «СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.

    Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».

    Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».

    «По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.

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    Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
       20 августа 2021, 11:35
    Фото: УНІАН/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.

    Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.

    При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».

    Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.

    Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей). 

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    Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

    20 августа 2021, 22:02

    Текст: Вера Басилая

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.

    Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.

    В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.

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    Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
       21 августа 2021, 02:28
    Фото: кадр канала «Украина 24»
    Текст: Антон Антонов

    Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

    В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».

    «Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.

    Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист. 

    Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу». 

    «Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.

    Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.

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    Коментарии (25)
    На Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян

    20 августа 2021, 11:19

    Текст: Евгения Шестак

    Правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян, сообщило министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

    «Первым распоряжением правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины) в Крыму», – приводит ТАСС сообщение министерства. 

    В Киеве заявляют, что эти граждане якобы имеют отношение к «незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе», в также других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.

    Также кабмин предложил ввести санкции в отношении еще 52 физлиц – руководителям «структурных подразделений оккупационных администраций», судьям, силовикам и другим гражданам России, имеющим «непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму. Предлагается ввести санкции на пять лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.

    Коментарии (16)
    Министра-гея не стали назначать представителем США на «Крымской платформе»
       20 августа 2021, 23:54
    Фото: Министерство энергетики США/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Сообщения о том, что США на украинском саммите «Крымская платформа» представит первый открытый гей на посту министра, глава минтранса страны Питер Буттиджич, не подтвердились. Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

    Глава американского государства Джо Байден «объявил о президентской делегации, которая отправится в Киев». Помимо Грэнхолм, в делегацию войдут ее помощник по международным делам Эндрю Лайт и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Американцы примут участие в саммите, а также мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в конце июля сообщалось, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.

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    Коментарии (23)
    Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу
       20 августа 2021, 17:34
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу.

    «Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС.

    Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.

    Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

    Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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    Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией

    21 августа 2021, 09:24

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».

    Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.

    Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.

    «Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.

    По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.

    Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».

    Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

    Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

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    Коментарии (5)
    Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину

    20 августа 2021, 18:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Россия будет выполнять свои обязательства в том числе после ухода канцлера Германии Меркель с поста, об этом Путин заверил немецкого канцлера в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния украинской газотранспортной сети.

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.

    Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

    Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Коментарии (3)
    Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»

    21 августа 2021, 08:27

    Текст: Наталья Ануфриева

    Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».

    Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».

    «Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.

    Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.

    «Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

    Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.

    Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.

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    Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом

    20 августа 2021, 19:40

    Текст: Вера Басилая

    Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, добавилась беседа с глазу на глаз, заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

    «Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встреча с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа», – приводит РИА «Новости» слова Никифорова.

    Он также отметил, что США заменили своего представителя на саммите «Крымской платформы», который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.

    До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Байдена и Зеленского запланирована на 31 августа, до этого была названа дата 30 августа.

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.

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    Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

    20 августа 2021, 12:06

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.

    «Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос «Северного потока – 2» стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», – сказал он в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости»

    По его словам, между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время, и Украина намерена использовать его для защиты собственных интересов. При этом Зеленский отметил, что запуск трубопровода все равно стоит под вопросом, шансы – 30-40%.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа. 

    Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

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    Киев создаст группу по нейтрализации угроз «Северного потока – 2»

    20 августа 2021, 13:20

    Текст: Алина Назарова

    Украинские власти намерены создать рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода «Северный поток – 2», следует из писем за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

    В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.

    Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока – 2», передает РБК-Украина.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.

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    В Госдуме назвали главу МИД Украины «магнитофоном»

    20 августа 2021, 14:21

    Текст: Евгения Шестак

    Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте продиктовано завистью, а сам министр – «магнитофон, на который записывают нужные слова», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

    «Не знаю, каким образом в страны Черноморского региона вписалась Молдавия, но Румыния и Грузия точно в наших водах доминировать не будут. Черное море нельзя назвать российской вотчиной, но, без сомнения, это стратегический для нас регион», – сказал Бальбек РИА «Новости».

    По его словам, Россия выходить оттуда не собирается, и превращение Крыма в определенной степени в хорошо вооруженный регион вызвано необходимостью по причине агрессивного поведения Украины и ее союзников.

    «То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост – лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов, не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам», – отметил Бальбек.

    Также он добавил, что Кулеба уже неоднократно делал «лживые и пропагандистские» заявления, а сегодняшние слова являются лишь интерпретацией всех ранее произнесенных. По его словам, верить министру – значит, вводить самого себя в заблуждение.

    «В своих изысканиях против России он давным-давно загнал себя в угол как политик. Сегодня это не фигура, это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова, а Кулеба, с которого, впрочем, взятки гладки, их воспроизводит перед общественностью», – заключил депутат.

    Ранее Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима. Он также выразил мнение, что Россия превратила Крым в военную базу.

    Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.

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