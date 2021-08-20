Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

В Госдуме назвали главу МИД Украины «магнитофоном»

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте продиктовано завистью, а сам министр – «магнитофон, на который записывают нужные слова», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Не знаю, каким образом в страны Черноморского региона вписалась Молдавия, но Румыния и Грузия точно в наших водах доминировать не будут. Черное море нельзя назвать российской вотчиной, но, без сомнения, это стратегический для нас регион», – сказал Бальбек РИА «Новости».

По его словам, Россия выходить оттуда не собирается, и превращение Крыма в определенной степени в хорошо вооруженный регион вызвано необходимостью по причине агрессивного поведения Украины и ее союзников.

«То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост – лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов, не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам», – отметил Бальбек.

Также он добавил, что Кулеба уже неоднократно делал «лживые и пропагандистские» заявления, а сегодняшние слова являются лишь интерпретацией всех ранее произнесенных. По его словам, верить министру – значит, вводить самого себя в заблуждение.

«В своих изысканиях против России он давным-давно загнал себя в угол как политик. Сегодня это не фигура, это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова, а Кулеба, с которого, впрочем, взятки гладки, их воспроизводит перед общественностью», – заключил депутат.

Ранее Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима. Он также выразил мнение, что Россия превратила Крым в военную базу.

Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.