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«Спутник лайт» разрешили использовать для пожилых
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса.
До этого Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
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Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
В России более 43 млн человек привиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Он также отметил, что в стране достаточно вакцин от COVID-19, нет ни одного региона, где запас был бы меньше чем на неделю. Мурашко уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.
Ранее сообщалось, что Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.
«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта» коронавируса
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В центре имени Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта», сообщил глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», – сказал ученый «Интерфаксу».
При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины. «Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов) против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», – сказал Гинцбург.
Он указал, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «дельта» COVID-19, в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее. «Сейчас – это 100% «дельта». Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», – сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, возможно появление новых штаммов. «Насчет более опасного – не знаю, но другие мутации возможны», – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли быть еще более опасный штамм.
В то же время, добавил он, дать точный прогноз невозможно. «Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю», – сказал ученый.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется.
Инфекционист объяснил отсутствие антител у бессимптомно переболевших COVID-19
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Если бессимптомно переболевший коронавирусной инфекцией человек после заболевания не имеет антител, это значит, вирус просто не прошел через местные иммунные барьеры, но при следующем заболевании он рискует перенести болезнь тяжело, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
В ходе прямого эфира Российского общества «Знание» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что было проведено исследование, благодаря которому выявили, что у 18% граждан, которые бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию, а ПЦР у них был положительным, не имеют антител.
«Это говорит о том, что коронавирусная инфекция уходит от нашего иммунитета, и то, что антитела, которые вырабатываются коронавирусом, являются не основными. И люди, которые болели, но у них не выработались антитела, значит, просто не ответили полным иммунным ответом на заболевание», – говорит Тимаков.
Когда COVID-19 изменится, трансформируется и сможет обходить тот иммунитет, который защитил бессимптомных пациентов, то для них данная инфекция станет опасной, объясняет врач. То же самое произошло и с людьми, которые не болели в первую и вторую волну, но заболевают в третью, причем тяжело и зачастую не обходятся без госпитализации.
«Именно поэтому сдача анализов на уровень антител до полугода после перенесения инфекции необязательна, а после желательно пройти вакцинацию, чтобы сымитировать инфекционный процесс и сформировать в организме полноценные антитела, иначе коронавирус попросту пробьет иммунный барьер», – рассказывает инфекционист.
Собеседник подчеркивает, что у тех 18% граждан, которые не получили антитела, коронавирус не вызвал иммунный ответ. То есть в их случае просто было «носительство вируса», который не проник в клетки и не выработал образование антител и, скорее всего, клеточного иммунитета тоже.
«Ошибки ПЦР-тестов в этом случае быть не может, потому что ложноположительных тестов практически нет, их точность свыше 99%. Да, может быть ложноотрицательный результат, если тест неправильно взять, не в то время или не в тот день, когда маленькое количество вирусовыделения. Ложноположительные бывают очень редко, поэтому здесь явно не может быть этот случай», – разъясняет Тимаков.
Он добавил, что у людей вирус просто не прошел через иммунные местные барьеры, у них был хороший интерфероновый статус. Сам вирус не проник дальше в клетку и не размножился в активной форме. Но это не означает, что эти граждане не были на тот момент источником инфекции.
Ранее ученые из в Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии выяснили, что после перенесения коронавируса антитела и защита от новой инфекции сохраняются в организме в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год.
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Сенаторы США заразились коронавирусом после вакцинации
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Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер и 69-летний законодатель-демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер вопреки пройденной вакцинации сообщили о получении положительных тестов на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки», – приводит текст заявления 77-летнего сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга ТАСС.
О положительных тестах на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) сообщили также 70-летний Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, что чувствуют себя хорошо.
Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.
Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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На митинг против обязательной вакцинации вышли тысячи жителей Латвии
Несколько тысяч человек в среду приняли участие в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в Латвии.
Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акция является ненасильственная смена власти, передает ТАСС.
«Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, – сказал он. – Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем».
К моменту начала митинга к воротам Президентского замка пришли несколько тысяч человек, хотя власти Латвии ограничили численность акции протеста 50-ю собравшимися, пригрозив нарушителям штрафом до 2 тыс. евро.
Пришедшие на митинг держали плакаты, на которых были написаны различные лозунги: «Против принудительной вакцинации!», «Мы отстаиваем конституционные свободы и право выбора!» и другие. Вслед за одним из идеологов акции протеста, депутатом Сейма Алдисом Гобземсом, толпа скандировала «Кариньш (премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш) – вон!», а также «Левитс (президент страны Эгилс Левитс), выходи!», «Свободу!» и «Латвия!».
Полиция перекрыла подходы к расположенному поблизости Сейму (парламенту Латвии). Здание правительства республики, расположенное неподалеку от Старой Риги, было также огорожено барьерами.
В полиции заявили, что многие участники акции протеста отказывались соблюдать коронавирусные ограничения, подчеркнув, что «организаторы пикета установлены и будут привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения собрания».
По окончании митинга участники акции исполнили несколько песен, в том числе государственный гимн, у памятника Свободы, после чего возложили к зданию правительства мягкие игрушки и потребовали отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Депутат Гобземс пообещал, что, если президент Левитс не отправит премьер-министра в отставку уже завтра, он будет призывать к забастовке учителей, медиков и полицейских.
Правительство Латвии ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Сейме. При этом парламентская оппозиция ранее заявила о намерении собрать подписи, чтобы приостановить вступление закона в силу и вынести вопрос на референдум.
Напомним, 11 августа у здания Сейма Литвы задержали 26 человек в связи с беспорядками, которые были вызваны планами правительства с 13 сентября запретить непривившимся от коронавируса жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами.
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Умер актер из «Убить Билла» Сонни Тиба
На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба, сообщило издание Oricon News.
Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию, передает РИА «Новости».
Актер принимал участие более чем в 180 проектах, в том числе играл в фильмах «Убить Билла» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».
Ранее от коронавируса на 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков.
Японцев восхитили успехи российской экономики во время пандемии
Экономика России уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями, пишет японское издание JB Press.
Автор статьи Тэцуя Умэцу отмечает, что как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями, однако «в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими», передает РИА «Новости».
По его мнению, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономических показателей.
Кроме того, Умэцу отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.
В материале говорится и о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. Так, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.
Вместе с тем Умецу полагает, что в российской экономике есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и Центральному Банку. В частности, он выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.
Ранее в МВФ заявили о восстановлении экономики России быстрее прогноза.
Российский художник Краснов попал в хоспис после коронавируса
Известный художник-сценограф Борис Краснов перенес COVID-19 в очень тяжелой форме и находится на данный момент в частном хосписе, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Я знаю, что Борис очень тяжело перенес заболевание коронавирусом. Но сейчас не знаю, в каком он состоянии», – пояснил Варшавер, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Telegram-канал Mash сообщает, что недавно 60-летний Краснов перенес коронавирус, после чего у художника снова случился инсульт. Отказала правая сторона тела, мозг поражен на 85%. Сейчас его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис. По словам адвоката Александра Добровинского, врачи говорят, что шансов на выздоровление нет.
Краснов – российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер, почетный член Российской академии художеств. Среди его проектов - более ста спектаклей в театрах бывшего СССР, «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и многие другие.
Напомним, что первый инсульт у Краснова произошел в сентябре 2011 года, когда на него было заведено уголовное дело. Его подозревали в попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. Он был освобожден из-под стражи под залог, перенес тяжелую операцию на головном мозге и продолжил лечение в Швейцарии.
Гинцбург назвал лучшие вакцины от COVID-19
Аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к COVID-19, а также создают разнообразные защитные антитела по сравнению с препаратами других типов, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбург со ссылкой на РФПИ.
По его словам, все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя «Спутнику» нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант «дельта».
В РФПИ также отметили, что вакцина «Спутник V» на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма «дельта», при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.
Ранее сообщалось, что комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане.
Вашингтон ограничил число пассажиров на рейсах из Китая в США
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Министерство транспорта Соединенных Штатов на предстоящие четыре недели ограничило заполненность самолетов китайских авиаперевозчиков на рейсах в США на уровне 40% от максимальной пассажировместимости воздушных судов, следует из заявления американского ведомства.
«Мы решили <…> на период в четыре недели ограничить <…> загрузку [самолетов] каждого из четырех авиаперевозчиков КНР <…> 40 процентами [от пассажировместимости воздушных судов на рейсах между КНР и США]», – приводит ТАСС текст заявления американского ведомства.
Ограничения будут действовать с 23 августа по 19 сентября по очереди в отношении каждого из авиаперевозчиков. С 23 по 29 августа они будут распространяться на рейсы Air China, с 30 августа по 5 сентября – на рейсы China Eastern Airlines, с 6 по 12 сентября – на рейсы China Southern Airlines, с 13 по 19 сентября – на рейсы Xiamen Airlines.
Как поясняется в сообщении, соответствующее решение Минтранс США принял в связи со схожими мерами, введенными властями Китая в отношении американской United Airlines. Причиной ограничений в отношении United Airlines стало то, что, согласно заявлению китайской стороны, у пяти пассажиров, летевших 21 июля рейсом этой компании из Сан-Франциско в Шанхай, оказались положительные тесты на коронавирус.
Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.
Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Инфекционист рассказал о последствиях коронавируса в эфире Российского общества «Знание»
Заместитель директор по научной работе ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения.
В ходе интервью российскому обществу «Знание» Александр Горелов рассказал о том, почему вакцины против коронавирусной инфекции были зарегистрированы в короткие сроки. По его словам, Правительство Российкой Федерации приняло ряд постановлений, чтобы сократить сроки рассмотрения документов, при этом продолжительность клинических и доклинических испытаний, а также цикл производства, остались неизменными. Это позволило соблюсти два важнейших требования к вакцинам – обеспечить их эффективность и безопасность и, при этом допустить вакцины к применению в кратчайшие сроки, сказал эксперт, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Европейские страны также ввели сокращенный режим регистрации для своих вакцин, при этом российская вакцина «Спутник V» проходит стандартный регламент регистрации, поэтому срок ее одобрения европейским регулятором не будет сокращен.
Также Горелов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. По словам инфекциониста, последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.
«У детей наблюдается мультивоспалительный синдром, который позже был зафиксирован также у взрослых», – рассказал эксперт.
Он рассказал также о планах по организации стационара для реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. По его мнению, основой реабилитации должны стать лечебная гимнастика, упражнения для разработки легких, выполняемые под контролем специалиста.
«Инфекции стали красной нитью, которая связывает врачей всех специальностей. Если в течение 2 месяцев после перенесенной инфекции у человека наблюдаются симптомы других заболеваний, на 99% они спровоцированы инфекцией – мы это видим на примере гриппа, после которого может возникнуть инсульт или инфаркт и другие патологии», – заявил Горелов.
Врач с одобрением отозвался о реакции россиян на призывы врачей к вакцинации.
«Впервые в истории в прошлом году 70% населения привилось от гриппа, был сформирован коллективный иммунитет, что позволило в этом сезоне обойтись только подъемом заболевемости ОРВИ, грипп практически не регистировался. Люди вняли призывам врачей, которые предупреждали о тяжелых последствиях сочетанного заболевания ковид и гриппом», – добавил он.
Отвечая на вопрос о вакцинации детей, эксперт сказал, что обязательную вакцинацию вводить не планируется. «Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», – сказал Горелов.
Эксперт также призвал проходить вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания или первой вакцинации. По словам Александра Горелова, у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител.
Интервью состоялось в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации.
В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 21 058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2142, Санкт-Петербурге – 1563, Московской области – 949.
Всего в стране выявили 6 684 531 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 963 054 человек, из них 24 017 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 173 700 человек.
Накануне, 18 августа, в России выявили 20 914 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 144.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID
Народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.
«Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился», – рассказал он РИА «Новости». Актер отметил, что уже чувствует себя хорошо.
Он также добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя коронавирус.
«Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще в больнице», – отметил Щербаков.
По словам актера, он планирует остаться в больнице и поднять иммунитет.
Ранее актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой.
В детском лагере в Одессе коронавирусом заболели 50 детей
В детском оздоровительном центре «Молодая гвардия» в Одессе коронавирус обнаружили у 50 детей и трех воспитателей, сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
«По состоянию на 18 августа инфицированы коронавирусом 50 детей и три воспитателя. Большинство переносят заболевание в легкой форме или в состоянии средней тяжести, четырех детей госпитализировали в третью детскую больницу, поскольку они находятся в группе риска из-за других заболеваний», – передает его слова агентство «Укринформ».
Пробы более чем 30 детей с положительным тестом на COVID-19 направлены в киевскую референс-лабораторию на исследование инфицирования этих больных штаммом «дельта».
Ранее было возбуждено уголовное дело после вспышки коронавируса в тувинском детском лагере «Байлак».
Изучено влияние «Спутник V» на репродуктивные функции
Исследование показало отсутствие негативного влияния вакцины от коронавируса «Спутник V» на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин, в том числе позднего репродуктивного возраста, сообщила пресс-служба НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава.
«В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в проводимом НМИЦ им. Кулакова исследовании участвуют 200 мужчин и 200 женщин фертильного возраста, его предварительные результаты уже опубликованы в журнале «Акушерство и гинекология».
«Это исследование (...) является первым, посвященным изучению влияния отечественной вакцины «Спутник V» на овариальный резерв у женщин и сперматогенез у мужчин с учетом их возможного аутоиммунного происхождения», – отмечается в сообщении.
В пресс-службе заключили, что полученные результаты свидетельствуют о том, что применение вакцины «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.
Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
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