«Спутник лайт» разрешили использовать для пожилых

Инфекционист объяснил отсутствие антител у бессимптомно переболевших COVID-19

Если бессимптомно переболевший коронавирусной инфекцией человек после заболевания не имеет антител, это значит, вирус просто не прошел через местные иммунные барьеры, но при следующем заболевании он рискует перенести болезнь тяжело, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

В ходе прямого эфира Российского общества «Знание» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что было проведено исследование, благодаря которому выявили, что у 18% граждан, которые бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию, а ПЦР у них был положительным, не имеют антител.

«Это говорит о том, что коронавирусная инфекция уходит от нашего иммунитета, и то, что антитела, которые вырабатываются коронавирусом, являются не основными. И люди, которые болели, но у них не выработались антитела, значит, просто не ответили полным иммунным ответом на заболевание», – говорит Тимаков.

Когда COVID-19 изменится, трансформируется и сможет обходить тот иммунитет, который защитил бессимптомных пациентов, то для них данная инфекция станет опасной, объясняет врач. То же самое произошло и с людьми, которые не болели в первую и вторую волну, но заболевают в третью, причем тяжело и зачастую не обходятся без госпитализации.

«Именно поэтому сдача анализов на уровень антител до полугода после перенесения инфекции необязательна, а после желательно пройти вакцинацию, чтобы сымитировать инфекционный процесс и сформировать в организме полноценные антитела, иначе коронавирус попросту пробьет иммунный барьер», – рассказывает инфекционист.

Собеседник подчеркивает, что у тех 18% граждан, которые не получили антитела, коронавирус не вызвал иммунный ответ. То есть в их случае просто было «носительство вируса», который не проник в клетки и не выработал образование антител и, скорее всего, клеточного иммунитета тоже.

«Ошибки ПЦР-тестов в этом случае быть не может, потому что ложноположительных тестов практически нет, их точность свыше 99%. Да, может быть ложноотрицательный результат, если тест неправильно взять, не в то время или не в тот день, когда маленькое количество вирусовыделения. Ложноположительные бывают очень редко, поэтому здесь явно не может быть этот случай», – разъясняет Тимаков.

Он добавил, что у людей вирус просто не прошел через иммунные местные барьеры, у них был хороший интерфероновый статус. Сам вирус не проник дальше в клетку и не размножился в активной форме. Но это не означает, что эти граждане не были на тот момент источником инфекции.

Ранее ученые из в Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии выяснили, что после перенесения коронавируса антитела и защита от новой инфекции сохраняются в организме в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год.

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