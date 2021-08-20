В ОКР заявили об отсутствии аргументов у FIG по судейству художественной гимнастики на ОИ

В позиции Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио отсутствует аргументация, заявил шеф миссии российской делегации на Играх в Токио, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

«Параллельно с публикацией заявления, в адрес ОКР поступило письмо с пояснениями за подписью генерального секретаря FIG Николаса Буомпана. Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио – 7 и 8 августа. Позиция Международной федерации гимнастики по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я, как глава делегации ОКР, обращался в FIG и МОК. Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье комментировать просто бессмысленно», – передает РИА «Новости» слова Конокотина.

«В документе, полученном нами сейчас, к сожалению, также не содержится никакой информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей, по соответствию выставленных Дине Авериной баллов с точки зрения независимой экспертизы, по отсутствию прямого или косвенного конфликта интересов при формировании бригады арбитров на данные соревнования, по факту более чем продолжительной паузы для подсчета финальной оценки после заключительного выступления российской гимнастки. Почему судьям, использующим высокотехнологичное программное обеспечение, потребовалось почти 7 минут, чтобы подсчитать баллы и объявить результат выступления Дины Авериной с лентой? По логике коллег из FIG общественность должна попросту удовлетвориться утверждением, что все было сделано правильно?» – заявил Конокотин.



Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что российская сторона готовит материалы для FIG и подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио.

«Между тем, мы твердо убеждены, что это в общих интересах – обеспечить проведение открытой, прозрачной экспертизы ситуации, вызвавшей столь масштабный резонанс. Но видим при этом совсем иную тенденцию. Художественная гимнастика – олимпийская дисциплина. Значит, должны быть чёткие и понятные критерии судейства. В каждой бригаде арбитров есть своя оценка, которая вычисляется на бумаге и фиксируется. Эти подсчёты хотелось бы посмотреть. Ведь легкоатлет, например, видит высоту, которую берет. Знаю, что Василий Титов, первый вице-президент Международной федерации гимнастики, не дожидаясь упомянутого публичного заявления FIG, направил от лица российской стороны дополнительный протест, который должен быть рассмотрен Исполкомом организации. Василия Николаевича, как и нас, не устроило отсутствие какой-либо содержательной реакции со стороны FIG. Считаем справедливым решение задействовать все доступные ресурсы, чтобы получить пояснения по актуальным и обоснованным вопросам. Продолжаем работу, непрерывно оказываем поддержку, в том числе юридическую и дипломатическую, нашим коллегам из гимнастического сообщества и находимся в постоянном контакте с нашим представителем в FIG», – заявил Конокотин.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что судейство на Олимпийских играх в Токио в художественной гимнастике не было предвзятым и федерация довольна работой судей, обслуживавших турнир.

Напомним, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова призвала разобраться с судейским произволом на Олимпиаде.

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