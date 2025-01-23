Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

Tекст: Валерия Городецкая

Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.