Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Президент Финляндии предсказал эпоху неопределенности при Трампе
Стубб призвал Финляндию готовиться к неопределенности из-за политики Трампа
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о начале эпохи неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США, призвав страну готовиться к изменениям.
В интервью телерадиовещателю Yle он подчеркнул, что привычные правила, нормы и международные институты могут исчезнуть, сообщает РИА «Новости».
Стубб заявил: «Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут».
По его словам, новая реальность будет характеризоваться отходом от традиционной системы, базирующейся на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок.
Президент Финляндии отметил, что необходимо подумать о способах убеждения Соединенных Штатов в важности возвращения к международному сотрудничеству, апеллируя к их ценностям и интересам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений, которые Европе не принесут ничего хорошего.
Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.