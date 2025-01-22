Президент Финляндии предсказал эпоху неопределенности при Трампе

Стубб призвал Финляндию готовиться к неопределенности из-за политики Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью телерадиовещателю Yle он подчеркнул, что привычные правила, нормы и международные институты могут исчезнуть, сообщает РИА «Новости».

Стубб заявил: «Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут».

По его словам, новая реальность будет характеризоваться отходом от традиционной системы, базирующейся на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок.

Президент Финляндии отметил, что необходимо подумать о способах убеждения Соединенных Штатов в важности возвращения к международному сотрудничеству, апеллируя к их ценностям и интересам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений, которые Европе не принесут ничего хорошего.

Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.