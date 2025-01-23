Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
В Якутии зафиксировали самую низкую на планете температуру за сутки
На метеостанции Сухана в Якутии зафиксирована самая низкая температура в мире минус 55,9 градуса за прошедшие сутки, сообщил Гидрометцентр России.
Метеостанция Сухана в Оленекском районе Якутии зафиксировала самую низкую температуру воздуха на Земле за минувшие сутки – минус 55,9 градуса, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Кроме станции Сухана, в тройку самых холодных мест вошли якутское село Делянкир, где температура опустилась до минус 53,1 градуса, и район реки Кегали в Магаданской области с минус 50,5 градуса.
Между тем самые высокие температуры зафиксированы в других уголках планеты. В австралийском Телфере температура поднялась до плюс 44 градусов, в городе Манго в Того – до 40,4 градуса, а в Одиенне в Кот-Д'Ивуаре – до 40,1 градуса.
В августе россияне могли наблюдать уникальное астрономическое событие – суперлуние, когда Луна находилась на минимальном расстоянии от Земли и выглядела значительно больше и ярче обычного.