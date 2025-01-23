Президент Польши заявил о невозможности «полной победы» Украины над Россией

Tекст: Александра Юдина

Дуда, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что полная победа Украины в вооруженном конфликте с Россией невозможна, передает ТАСС.

Он также отметил, что представить украинский военный парад на Красной площади не представляется возможным.

Президент Польши подчеркнул, что важно не только военное противостояние, но и дальнейшие дипломатические усилия для достижения мира.

В заявлении польского лидера также прозвучал акцент на необходимости международной поддержки Украины в текущем конфликте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег ЕС от иллюзий победы над Россией в военном конфликте.