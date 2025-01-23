Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Президент Польши заявил о невозможности «полной победы» Украины над Россией
Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в возможности «полной победы» Украины над Россией, отметив, что украинский военный парад на Красной площади невозможен.
Дуда, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что полная победа Украины в вооруженном конфликте с Россией невозможна, передает ТАСС.
Он также отметил, что представить украинский военный парад на Красной площади не представляется возможным.
Президент Польши подчеркнул, что важно не только военное противостояние, но и дальнейшие дипломатические усилия для достижения мира.
В заявлении польского лидера также прозвучал акцент на необходимости международной поддержки Украины в текущем конфликте.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег ЕС от иллюзий победы над Россией в военном конфликте.