Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Рютте заявил о необходимости целостного подхода НАТО к Арктике
Марк Рютте подчеркнул важность целостной политики НАТО в Арктике на Давосе
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости целостного подхода к арктической политике альянса в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Странам НАТО необходим целостный подход к арктической политике альянса, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Марка Рютте.
Он сделал это заявление в ходе Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе. По словам Рютте, Арктика требует внимательного отношения и стратегического планирования со стороны стран – членов НАТО.
Рютте также отметил, что его позиция совпадает с мнением президента США Дональда Трампа, который настаивает на серьезном подходе НАТО к Арктическому региону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планировал расширить американское присутствие в Арктике и собирался использовать Гренландию как стратегическую точку для базирования северного флота США, а также рассматривал возможность создания военной базы на территории Гренландии для усиления оборонительных возможностей в этом регионе и включил в свои планы по Арктике как Гренландию, так и Канаду для укрепления геополитического влияния США.