Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы
На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.
Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.
По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.
Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.