Ливия ожидает приезд высокопоставленных российских делегаций в Триполи

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии ожидает приезда высокопоставленных российских делегаций в Триполи для подтверждения поддержки Москвой новых ливийских властей, заявил государственный министр ПНЕ по связям и политическим вопросам Валид аль-Лафи.

«Есть договоренность о важности визита высокопоставленных российских официальных лиц в Триполи, чтобы подтвердить поддержку Москвой правительства национального единства и дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет Ливию к стабильности», – пояснил аль-Лафи, передает РИА «Новости».

По словам госминистра, даты визитов пока прорабатываются.

Кроме того, ливийский министр добавил и о перспективах экономического сотрудничества между Москвой и Триполи, замороженного в 2011 году из-за гражданского конфликта в Ливии.

«Ливия стремится к плодотворной экономической роли России в Ливии. Крупные российские проекты застопорились в Ливии из-за войн и политических разногласий... Все эти экономические возможности и прежние обязательства требуют наличия единого правительства в Ливии и единой армии», – отметил аль-Лафи.

Ранее сообщалось, что Москва и Триполи поддерживают вывод всех без исключения иностранных военных с территории Ливии.

Напомним, что в Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство нацсогласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской нацармии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов.

В марте этого года в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.