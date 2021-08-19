Лавров: Москва и Триполи поддерживают вывод иностранных военных из Ливии

Москва и Триполи поддерживают вывод всех без исключения иностранных военных с территории Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.

«Мы подтвердили поддержку со стороны Российской Федерации тех решений, которые принимаются в рамках совместного военного комитета «5+5», включая решение, принятое на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, Лавров и Манкуш обсудили перспективы возобновления экономических проектов, приостановленных десять лет назад. «Мы особое внимание уделили необходимости возобновления экономических проектов, которые были десять лет назад приостановлены, после того как НАТОвцы совершили агрессию против Ливии и разрушили ливийское государство. В этом смысле мы особе внимание уделили возобновлению работы межправительственной торгово-экономической комиссии, включая Газпром Нефть, Татнефть, РЖД, которые до 2011 года вместе со своими ливийскими партнерами занимались разработкой взаимовыгодных проектов», – сказал Лавров.

В свою очередь Манкуш добавила, что Триполи ценит содействие Москвы, направленное на объединение ливийских силовых структур. «...Мы высоко ценим твердую российскую позицию, касающейся готовности оказывать всемерное содействие в том, что касается графика вывода иностранных вооруженных формирований с территории Ливии», – сказала она.

«Также мы высоко ценим то содействие, которое оказывает Россия Ливии в части объединения ее силовых структур, а также другую помощь, нацеленную на укрепление ливийской государственности», – добавила Манкуш.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство нацсогласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской нацармии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов. В марте этого года в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.