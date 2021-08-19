В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Краснодарском крае

В Краснодарском крае более 800 придомовых территорий и 352 частных дома остаются подтоплены, 23 населенных пункта освобождены от воды, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В десяти населенных пунктах остается подтоплено 352 частных домовладения и 811 придомовых территорий, 23 населенных пункта освобождены от воды. За сутки вода откачана из 143 частных домовладений и 200 придомовых территорий, подвальных помещений 3 многоквартирных домов. Приняты инженерно-технические решения по обустройству четырех водоотводных каналов, общей протяженностью 1340 метров», – отметили в МЧС, передает РИА «Новости».

Спасатели активно восстанавливают энергоснабжение. За сутки подключены 6,5 тыс. абонентов. Продолжают работать 23 пункта временного размещения (ПВР), в которых размещены 814 человек. За сутки завершена работа пяти ПВР.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории города Сочи ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 метров в секунду. На участке Магри-Веселое в Сочи существует вероятность формирования смерчей над морем. На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок.

Ранее в анапском курортном поселке Джемете ночью снесли торговые павильоны, чтобы дать воде уйти с затопленных территорий

Напомним, в воскресенье мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек из-за дождей оказались без света. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Из-за непогоды в Анапе оказались повреждены десятки отелей, санаториев и детских лагерей.

В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены для оповещения жителей домов в зоне подтопления о необходимости собрать документы и выйти на возвышенность.

В субботу президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезный вызов стоит перед Россией.