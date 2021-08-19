Нижегородской области первой в России одобрили инфраструктурный кредит

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации. Нижегородской области первой в России будет предоставлен инфраструктурный кредит. Средства направят на строительство метро, развитие южных территорий и исторического центра.

В рамках федерального лимита региону будет предоставлено на первом этапе 8,373 млрд рублей на обеспечение инженерными коммуникациями (включая строительство водозабора) южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро «Сенная». Корректировку проекта продления метрополитена и, параллельно, подготовку территорий для будущего строительства региональное правительство готово начать уже в этом году. Об этом говорится в пресс-релизе нижегородского отделения партии «Единая Россия», который имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД.

Совокупная стоимость комплексного проекта составляет около 410 млрд рублей, 75% из которых – внебюджетные инвестиции. На следующих этапах реализации проекта также планируется задействовать механизм инфраструктурных облигаций.

«Развитие южных территорий города для жилищного строительства потенциально даст порядка 2,3 млн кв. метров жилья. В отдельное мероприятие выделено строительство дублера проспекта Гагарина. Комплексная заявка включает в себя редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города, реформу общественного транспорта с опорой на внеуличный общественный транспорт – метрополитен и наземный электротранспорт. На первом этапе необходимо снять инфраструктурные ограничения для дальнейшей реализации проекта», – пояснил глава региона Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации также соответствует апрельским поручениям президента РФ Владимира Путина о реализации пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Хочу поблагодарить Глеба Никитина и его команду за такой комплексный подход. Они сделали большую работу. Давайте мы отработаем на примере Нижегородской агломерации, как должен быть реализован проект комплексного развития территории», – сказал Хуснуллин.

Напомним, партия «Единая Россия» ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу партии, отметив в ходе оглашения Послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

9 июня 2021 года Госдума единогласно приняла законопроект, который позволит регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, инфраструктурные проекты станут локомотивами развития субъектов РФ. Он также подчеркнул, что партия предложила сформировать единые условия для участия регионов в инфраструктурных проектах – чтобы все получили к ним равный доступ.

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.