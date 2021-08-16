Токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей

Власти Нью-Йорка собрались обязать детей носить маски в школе

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Хокул в интервью программе CNN «Состояние Союза» заявила, что введение масочного режима для детей в школах – это «то, что, как я считаю, должно произойти» для безопасности детей, учителей, школьной администрации и общества в целом. При этом она добавила, что сохранит гибкость и рассмотрит все варианты, поскольку обстоятельства пандемии будут продолжать меняться, передает Reuters.

Хокул также заявила, что раньше у нее не было полномочий требовать вакцинации школьных работников, потому что этими полномочиями законодатели могли наделить только губернатора. «Я готова поговорить с нашими законодательными лидерами и принять все необходимые меры для защиты людей», – сказала она.

Как ожидается, Хокул в конце августа вступит в должность губернатора Нью-Йорка и займет место Эндрю Куомо, который уходит в отставку на фоне скандала с домогательствами.

В свою очередь директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил телеканалу Fox News, что вспышки болезни происходят в школах, где дети не носят маски, что вынуждает их вернуться к дистанционному обучению. Коллинз сказал, что есть «очень сильные» аргументы в пользу [введения обязательного ношения] масок в школах.

Как отмечается в материале, в США наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19, вызванный более заразным «Дельта»-штаммом и низкими показателями вакцинации. Ранее Калифорния стала первым штатом США, который ввел требование, чтобы учителя проходили вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19, что губернатор-демократ назвал «ответственным шагом». Тем временем штаты, возглавляемые республиканцами, такие как Техас и Флорида, борются в суде за соблюдение запрета на использование масок.

Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.

Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

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