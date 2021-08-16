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Токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей
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Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска зрителей на соревнования, сообщил источник в оргкомитете Игр.
Как передает ТАСС со ссылкой на Киодо, ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.
Ранее сообщалось, что организаторы Паралимпийских игр в Токио, которые откроются 24 августа, склоняются к тому, чтобы отказаться от допуска зрителей на соревнования в Токио и соседних к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама на фоне роста заражений коронавирусом.
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Тимановская назвала свой поступок «не самым умным»
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Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть «не самым умным шагом».
«Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать.
Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19
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Министерство внутренней безопасности США утверждает, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.
Напомним, что США и Европа и раньше утверждали, что российская сторона якобы занимается распространением «дезинформации» о COVID-19. При этом Запад сам уже долгое время активно ведет кампанию против российской вакцины «Спутник V».
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой
Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото, и не следит за контекстом политических событий в России.
«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк изданию «Страна».
По его словам, каждый украинский спортсмен является патриотом, который тяжело завоевывает медали для страны. «У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – добавил он.
Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Роднина из-за пробы Полянского напомнила про наказания за допинг
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Олимпийские чемпионки, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Светлана Журова прокомментировали ситуацию с положительным допинг-тестом российского триатлониста Игоря Полянского.
«Казалось бы, все уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнем уже ею пользоваться?» – приводит слова Родниной «Чемпионат».
Она указала, что статья «за употребление и склонение к допингу» появилась в 2016 году, но «ни одного человека не привлекли». Роднина заявила: «Может, в конце концов, начнем жить по закону и правилам?». Она не исключила новых санкций против России из-за этого инцидента.
Журова отметила, что «удар по имиджу был бы большего масштаба», займи Полянский «призовое место на Олимпиаде», но «все равно это случай недопустимый, крайне возмутительный». «Я не очень понимаю, зачем спортсмену, занимающему 43-е место, так подставлять страну», – приводит ее слова Sport24.
Как заявила Журова, «когда человек идет на такие вещи – это абсолютная безалаберность». Она не исключила, что «это самоуправство – сам захотел, сам сделал». Журова сказала, что «часто тот, кто принимает решение использовать допинг, занимается по индивидуальной программе, а не в сборной».
По ее мнению, «верх глупости и безответственности – делать такие вещи перед Олимпиадой». Журова отметила, что «привести аргументы, что ЭПО он получил случайно, невозможно». Она считает, что «наказание должно быть по всей строгости, как и для всех». «Только могу удивиться, что еще есть спортсмены и тренеры, которые ничего не поняли», – сказала она.
Журова считает, что необходимо «еще раз со всеми сборными очень жестко поговорить, особенно с теми, кто на индивидуальной подготовке, чтобы потом не обижались». «Когда люди берут подготовку на себя, занимаются сами, только они решают, что принимать и как заниматься. Но ответственность за их решение потом перекладывается на страну и даже на президента. Поэтому нужно очень предметно поговорить со спортсменами и вновь на этом примере показать, как все это заканчивается», – сказала она.
В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Минспорт пообещал наказать Полянского в случае подтверждения подозрений на допинг.
В Швейцарии после прививок Pfizer и Moderna умерли 133 человека
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 10 августа известно о 5304 случаях побочных эффектов, появившихся, скорее всего, после применения вакцин, из них 1934 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 3279 – вакцины Moderna. В 91 случае использованная вакцина не была указана. Сообщается, что из всех побочных эффектов 1838 были квалифицированы как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 133 серьезных случаях люди умерли через разные временные интервалы после вакцинации. Несмотря на хронологическую корреляцию, ни в одном из случаев нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», – говорится в сообщении.
Ведомство также получило сообщения о 96 случаях миокардита и перикардита после вакцинации. При этом швейцарский надзорный орган считает, что причинно-следственная связь между вакцинацией и миокардитом или перикардитом «как минимум возможна».
В июле мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса. Хронических заболеваний он не имел.
Врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID
После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», – передает ее слова РИА «Новости».
Также она рассказала, что пациентам после коронавируса важно восстановить режим сна и бодрствования.
Также часто можно столкнуться после заболевания с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Именно поэтому, пояснила врач, необходимо постепенно увеличивать физическую активность.
Кроме того, чтобы легкие восстановились, очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности.
«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», – подчеркнула Омарова.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что с постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем.
Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев
Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».
Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.
«Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие», – заключил он.
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22144 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22144 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2317, Санкт-Петербурге – 1823, Московской области – 1307.
Всего в стране выявили 6 579 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 867 890 человек, из них 19 550 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 819 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 169 683 человека.
Накануне, 13 августа, в России выявили 22 277 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 345.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».
«Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.
По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».
«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она.
Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации.
Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации.
В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 21 624 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано после выздоровления за сутки 16 426 человек, скончались за это же время – 816, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве выявлено 1954 случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 1668, в Московской области – 1359.
Накануне в России было зарегистрировано 22 144 случая коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 520.
Певицу МакSим выписали из больницы
Певицу МакSим в пятницу выписывают из больницы, она продолжит лечение дома, сообщила ее представительница.
Представительница артистки сообщила, что «Марину сегодня выписывают», она продолжит лечение на дому, передает РИА «Новости».
Директор МакSим Маргарита Соколова на своей странице в Instagram сообщила, что решение выписаться приняла сама певица: «Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения».
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Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше.
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска из-за COVID-19
Власти австралийского Сиднея запретили жителям без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, ограничения также усилены для 12 сиднейских пригородов, сообщает телеканал 9News.
Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома, передает РИА «Новости».
Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.
В штате Новый Южный Уэльс растет число случаев COVID-19, несмотря на продолжающийся с конца июня локдаун. За прошедшие сутки в штате выявили рекордные с начала пандемии 390 новых случаев.
Напомним, 26 июня австралийский город Сидней и окружающие его районы впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции закрыли на двухнедельный карантин. Затем карантин был продлен до конца июля.
Власти Нью-Йорка собрались обязать детей носить маски в школе
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Вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Хокул в интервью программе CNN «Состояние Союза» заявила, что введение масочного режима для детей в школах – это «то, что, как я считаю, должно произойти» для безопасности детей, учителей, школьной администрации и общества в целом. При этом она добавила, что сохранит гибкость и рассмотрит все варианты, поскольку обстоятельства пандемии будут продолжать меняться, передает Reuters.
Хокул также заявила, что раньше у нее не было полномочий требовать вакцинации школьных работников, потому что этими полномочиями законодатели могли наделить только губернатора. «Я готова поговорить с нашими законодательными лидерами и принять все необходимые меры для защиты людей», – сказала она.
Как ожидается, Хокул в конце августа вступит в должность губернатора Нью-Йорка и займет место Эндрю Куомо, который уходит в отставку на фоне скандала с домогательствами.
В свою очередь директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил телеканалу Fox News, что вспышки болезни происходят в школах, где дети не носят маски, что вынуждает их вернуться к дистанционному обучению. Коллинз сказал, что есть «очень сильные» аргументы в пользу [введения обязательного ношения] масок в школах.
Как отмечается в материале, в США наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19, вызванный более заразным «Дельта»-штаммом и низкими показателями вакцинации. Ранее Калифорния стала первым штатом США, который ввел требование, чтобы учителя проходили вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19, что губернатор-демократ назвал «ответственным шагом». Тем временем штаты, возглавляемые республиканцами, такие как Техас и Флорида, борются в суде за соблюдение запрета на использование масок.
Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.
Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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