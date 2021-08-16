США собрались увеличить численность контингента в Афганистане до 6 тыс. человек

Количество военнослужащих США в Афганистане в течение 48 часов будет расширено до 6 тыс. человек, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев, говорится в совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона.

«В настоящий момент мы завершаем ряд шагов, нацеленных на обеспечение защиты аэропорта имени Хамида Карзая, чтобы дать возможность персоналу США и их союзников безопасно покинуть Афганистан гражданскими и военными рейсами», – приводит текст заявления ТАСС.

«В течение следующих 48 часов наше присутствие с целью обеспечения безопасности будет расширено почти до 6 тыс. военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие этим усилиям, и мы также возьмем на себя управление воздушным движением», – отмечается в тексте.

«Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи граждан США, которые проживают в Афганистане, а также нанятых [из числа] местных [жителей] сотрудников [дипломатической] миссии США в Кабуле, членов их семей и других оказавшихся в особо уязвимом положении афганцев», – говорится в документе.

Кроме того, американские внешнеполитическое и оборонное ведомства пообещали ускорить процесс эвакуации «тысяч афганцев», имеющих права на получение специальной иммиграционной визы в США. Почти 2 тыс. таких помогавшим американским ВС за время военной кампании в республике жителей Афганистана и членов их семей уже прибыли в США за последние две недели, поясняется в заявлении.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. За воскресенье США успели эвакуировать из Афганистана несколько сотен американцев. При этом эвакуации ожидают еще около 4 тыс. человек, включая граждан США и сотрудничавших с США афганцев.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.