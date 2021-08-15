МИД Узбекистана заявил о пересечении границы страны афганскими военными

Границу с Узбекистаном в субботу пересекли по меньшей мере 84 афганских военных, сообщил узбекский МИД в воскресенье.

«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <…>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», – передает ТАСС сообщение МИД Узбекистана.

В ведомстве добавили, что афганским военнослужащим была оказана необходимая помощь, а «также предоставлено питание и организовано их временное размещение».

Также МИД страны ведет переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение субботы МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез – Мазари-Шариф.

Узбекско-афганская граница проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, и составляет 144 км. Единственный пункт пропуска через границу находится неподалеку от административного центра области, города Термеза.

Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В воскресенье Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле.

Тем временем силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.