Всем гражданам Италии рекомендовали покинуть Афганистан

Италия начала вывоз граждан республики из Афганистана в связи с ситуацией в области безопасности, принимаются меры для возвращения на родину сотрудников посольства, сообщило Agenzia Nazionale Stampa Associata.

По данным издания Corriere della Sera, для эвакуации граждан республики 15 августа в Афганистан будет направлен самолет ВВС Италии. Всем зарегистрированным при посольстве в Кабуле итальянцам было направлено соответствующее письмо. При этом покинуть Афганистан рекомендовано всем гражданам Италии, передает ТАСС.

По данным ANSA, представительство дипломатической миссии Италии некоторое время назад переместилось в аэропорт Кабула.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.

В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.

О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также: Чехия, Испания, Норвегия, Дания. Кроме того, Британия и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили «репатриационные полеты».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.