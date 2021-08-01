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За сутки в России выявили 22,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 804 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2484, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1658.
Всего в стране выявлено 6 288 677 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 625 890 человек, из них 17 271 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 789 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 159 352 человека.
Накануне, 31 июля, в России выявили 23 807 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1003.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии.
По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко.
По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт.
Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.
«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер.
Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму.
Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых
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Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
«Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы.
При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса».
Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.
Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.
В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.
При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается.
Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%.
Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%.
Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.
Стали известны подробности госпитализации актера Стеклова
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом, медики прибыли домой к актеру, когда он упал в обморок, передают СМИ.
«73-летний Владимир Стеклов упал в обморок. Дома находилась жена, 40-летняя Ирина с трехлетней дочкой (у артиста это уже четвертый брак). Врачам актер пожаловался на кашель, одышку и температуру 39 градусов. ПЦР Владимир Александрович не делал. С подозрением на коронавирус пациента госпитализировали», – передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что жена актера также чувствует себя плохо, у нее температура около 40 градусов, женщина вызвала врача из поликлиники.
Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом.
В РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19.
«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.
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Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19
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Мьянма - весьма бедная страна с очень слабой санитарией и высокой скученностью населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал заявление ООН о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID.
Спецдокладчик ООН по ситуации в Мьянме, находящийся в в Юго-Восточной Азии, Том Эндрюс предупредил, что страна превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции, поскольку в соседних государствах живет примерно треть населения мира.
«В этом случае все достаточно очевидно: страна действительно перенаселена, с очень слабой санитарией, высокой скученностью населения, высокими температурой и влажностью, что создает благоприятные условия для коронавируса. То есть здесь воздействуют физико-географические синусоиды, которые способствуют распространению вируса. Влияет и то, что это бедная страна, где из-за большой численности населения и слабой санитарной службы вирус хорошо распространяется», – говорит Чепурнов.
Он подчеркивает, что в государство успешно «стекаются» все штаммы вируса, в том числе из Индии, которая расположена неподалеку. Однако под угрозой находятся граничащие с Мьянме Китай и Бангладеш, куда заболевание может распространиться, что также достаточно опасно.
«Естественно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена этой ситуацией. Но я бы сказал, что это, скорее, чисто бюрократический подход. Сейчас каждая страна так или иначе борется сама за себя, тем более, что на первом этапе мы увидели нежелание очень многих стран как-то участвовать во всемирной борьбе с пандемией. Стоит вспомнить то, как в прошлом году некоторые страны ЕС не могли добиться помощи, а Россия тогда помогала Италии», – рассказывает собеседник.
Для ВОЗ важно, чтобы санитарная и иммунологическая защищенность более активно распространялась на другие страны, поэтому она регулярно возмущается тем, что более богатые государства не оказывают вакцинной помощи бедным, продолжает вирусолог.
«Но бедные страны этой помощи не получат до тех пор, пока богатые не провакцинируют свое население. Потому что любое государство должно в первую очередь позаботиться о себе. Поэтому ВОЗ положено говорить о том, что возникают все новые и новые опаснейшие очаги, о проблемах, которые это может создать вокруг, но пока все остальные просто ничего не могут с этим сделать», – считает Чепурнов.
Он убежден, что через какое-то время производство вакцин более-менее наладится и страны, имеющие их производство и провакцинировавшие большую часть своих граждан, смогут делиться данным препаратом более активно. Так, рано или поздно все придут к тому подходу, который был использован ВОЗ, США и Советским Союзом для того, чтобы покончить с оспой – для устранения болезни была проведена мировая кампания по вакцинации.
«А пока богатые страны не могут помочь остальным, в бедных мы продолжим наблюдать более высокий уровень подъема сезонных волн коронавируса, а также именно там и будут выковываться в значительной степени новые штаммы», – заключил специалист.
Ранее ВОЗ сообщила, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников, передает Reuters.
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Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян
Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России.
Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее.
«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней.
Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.
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Германия ввела обязательные тесты на COVID при въезде в страну
Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID для въезжающих в страну из-за роста заболеваемости коронавирусом на фоне массового возращения немецких туристов из отпуска за рубежом.
«Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие», – передает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.
Правила распространяются на всех въезжающих в Германию в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител. Россия включена в список регионов распространения вариантов COVID, сообщили ранее в институте Коха.
Ранее Ангела Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.
Онищенко призвал молодежь сохранить умственные способности с помощью прививки
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Молодежи следует обратить внимание на исследования о снижении умственных способностей после заболевания COVID-19, и вакцинироваться, чтобы не допустить таких последствий, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Мы имеем дело с тромбоцитами, с дрейфом крови в сторону сгущения, в сторону образования тромбов. И то, что это снижает умственные способности, не лишено смысла. Потому что если идет тромбоцитопения, то она, конечно, влияет на кору головного мозга, а, следовательно, на умственную деятельность, на память», – пояснил Онищенко в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС.
«Начнете заговариваться, начнете забывать вещи, которые совсем недавно вы знали и так далее. Зачем же вам это терять? Поэтому давайте привьемся, уйдем от бравады, уйдем от беспочвенной демагогии насчет прав человека. Воспользуйтесь правом не заболеть и не потерять свой интеллектуальный потенциал, который является вашим капиталом. Это я, прежде всего, к молодежи [обращаюсь]», – добавил Онищенко.
По его словам, несмотря на то, что молодые люди чаще всего переносят заболевание легко, последствия все равно наносят ущерб организму. Поэтому, уверен Онищенко, такие исследования «должны насторожить» молодежь, так как они небеспочвенны.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
Для симулировавшего приступ коронавируса в метро пранкера попросили четыре года тюрьмы
Для устроившего розыгрыш московском в метро пранкера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, сымитировавшего приступ коронавируса, попросили четыре года колонии, сообщили в Пресненском суде Москвы.
«В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырех лет лишения свободы», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Другим участникам розыгрыша прокуратура запросила заключение в виде трех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В феврале 2020 года Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей.
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.
«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», – говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр отметил, что в этой связи власти продолжат постепенное смягчение действующих ограничений.
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», – добавил Собянин.
Он также призвал москвичей, еще не прошедших вакцинацию, не откладывать это решение. «Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии», – отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.
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Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых «Спутником V» россиян
Власти Болгарии отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих в страну российских туристов, сделавших прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии.
«В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска. Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны», – передает ТАСС со ссылкой на болгарское ведомство.
Согласно распоряжению минздрава, в список вакцин, которые учитывают власти Болгарии, входят 9 препаратов, включая российский «Спутник V».
Ранее власти Болгарии заявляли, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда.
Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.
Число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд
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Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля, свидетельствуют данные на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6837 человек. Это наибольшее значение с 18 февраля, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых госпитализаций в США оставалось на уровне 2 тыс., передает ТАСС.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 612,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от последствий коронавирусной инфекции.
Композитор, автор музыки к ряду всенародных шлягеров Борис Михайлович Емельянов скончался 27 июля в возрасте 80 лет, пишет «Российская газета».
Прощание с маэстро состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. По информации издания, Емельянов скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.
В Аргентине доказали безопасность комбинации «Спутника V» с другими вакцинами
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Проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm, сообщило правительство провинции Буэнос-Айрес.
«Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам, в ходе проводимого исследования безопасности комбинации вакцины «Спутник V» с препаратами AstraZeneca и Sinopharm не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным ведомства, у 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки. «8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% – о боли в месте укола», – отметили в Минздраве.
По его данным, средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации вакцин пока получены не были.
Первую дозу вакцины от коронавируса в Аргентине получили более 24,9 млн человек, оба компонента – 6,8 млн жителей. Для иммунизации населения в Аргентине применяют «Спутник V», а также препараты от AstraZeneca и Sinopharm.
Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что предварительные результаты клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») и вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в Азербайджане продемонстрировали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации.
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
В понедельник Минздрав разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
В мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23807 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23807 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3514, Санкт-Петербурге – 1915, Московской области – 1592.
Всего в стране выявлено 6 265 873 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 608 619 человек, из них 19 771 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 158 563 человека.
Накануне, 30 июля, в России выявили 23564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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