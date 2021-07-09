Мурашко отметил ускорение проявления симптомов у заболевших COVID

У заболевших коронавирусом симптомы проявляются быстрее, также увеличивается число пациентов с тяжелым течением болезни, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам главы ведомства, в реанимационных отделениях сегодня находится почти 5 тыс. пациентов.

«Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски развития течения тяжелого заболевания», – передает его слова ТАСС.

«За последнюю неделю по количеству пациентов мы видим прирост. Все-таки 776 тыс. сегодня получают амбулаторное и стационарное лечение», – добавил Мурашко.

Поэтому, пояснил министр, до наступления полной иммунной защиты – это 42 дня – необходимо обязательно защищать себя от возможных рисков заражения. «Поэтому все рекомендации, которые звучат от медицинских работников, от санэпидслужбы, необходимо выполнять», – сказал он.

При этом ряду регионов необходимо нарастить темпы вакцинации.

«Есть ряд регионов, которым просто необходимо нарастить темпы вакцинации, мы видим для них риски. Я бы хотел отметить Владимирскую область и ряд регионов Северо-Кавказского федерального округа – Кабардино-Балкарию, Дагестан», – сказал Мурашко.

Между тем, Мурашко уточнил, что углубленная диспансеризация началась пока не во всех регионах России из-за ситуации с коронавирусом.

«Эта работа сегодня начата в 62 регионах. Мы учитываем эпидемиологическую ситуацию и нагрузку на медицинскую службу. Так как мы и проговаривали, не запустили сразу же, одномоментно все 85 регионов, поскольку нужно аккуратно относится к здоровью граждан. Поэтому приоритетность сегодня сформирована в 62 регионах», – сказал глава Минздрава.

Углубленную диспансеризацию должны в приоритетном порядке пройти люди с хроническими заболеваниями.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил регионам в борьбе с коронавирусом действовать на опережение и прогнозировать потребности.

За минувшие сутки в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6643, Московской области – 2545, Санкт-Петербурге – 1951.