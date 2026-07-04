Медведев оценил подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги диалога американских и иранских властей, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что любые контакты всегда лучше их полного отсутствия, однако они должны приводить к конкретным результатам.

Оценивая достигнутые договоренности, российский представитель озвучил свое видение ситуации. «В настоящий момент переговоры между Соединенными Штатами и Ираном закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Его цена понятна, вот этот самый документ, он никаких юридических обязательств не создает, но создает одно - создает основу для дальнейших переговоров», - заявил Медведев.

Политик добавил, что в соглашении отражены важнейшие геополитические аспекты. В частности, затронуты вопросы судоходства в Ормузском проливе, прекращения боевых действий на прилегающих территориях и развития иранской ядерной программы.

Заявления прозвучали по итогам визита председателя партии «Единая Россия» в Тегеран. Там он принимал участие в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с бывшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

Российские власти положительно оценили достижение договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности данного мирного урегулирования.