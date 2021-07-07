Археологи возобновили исследования античной Акры в Крыму

Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН возобновили исследования наземной и подводной и частей античного города Акра в Крыму, сообщает пресс-служба института.

«Новый сезон археологических исследований открылся в начале июля на прибрежной полосе Керченского пролива, где располагался античный город Акра, ушедший под воду на рубеже новой эры в результате трансгрессии Черного моря», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что исследования на территории Акры ведутся в течение 10 лет совместно Государственным Эрмитажем и ИИМК РАН.

В этом сезоне основной задачей археологов станет изучение на суше и под водой жилых кварталов Акры, обнаруженных во время прошлогодних работ.

«Сейчас ведется расконсервация наземного раскопа, который исследовали в прошлом году. Под водой работать пока не можем из-за плохой погоды - ждем, когда будет чистая вода. Ранее под водой мы нашли внутри города перед стеной интересный участок с хорошим культурным слоем с материалами IV века, надеемся найти там строительные остатки. На земле продолжаем исследовать участок, где обнаружили улицу и два дома римского времени. Надеемся снять горелый слой, под которым лежат находки: дом в древности, вероятно, погиб в пожаре, поэтому все, что в нем было, должно остаться на полу», – пояснил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа и научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.

В 2019 году при раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг. Кроме того, при проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул в Крыму археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.