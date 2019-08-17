Уникальный саркофаг нашли при раскопках в Крыму

При раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг, сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

«Нами обнаружено необычное загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», – цитирует РИА «Новости» Бутягин.

Он отметил, что небольшие размеры саркофага указывают на то, что в нем был захоронен младенец. Однако при открытии внутри археологи ничего не обнаружили.

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«Возможно сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», –отметил археолог.

Погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.

Ранее при проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул в Крыму археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.

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