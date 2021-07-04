Иммунологи назвали способ отличить проявление сезонной аллергии от COVID

Отличить сезонную аллергию от коронавируса поможет появление насморка и чихания, но повышение температуры является основным сигналом, чтобы сдать анализы на коронавирус, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сама по себе сезонная аллергия – это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии – это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются сигналом для того, чтобы сдать анализы», – передает его слова ТАСС.

Врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер к проявлениям сезонной аллергии также отнесла конъюнктивит и заложенность носа.

«Отличить коронавирус от сезонной аллергии далеко не всегда бывает просто, потому что у аллергической реакции есть симптомы рино-конъюнктивита, то есть заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов», – сказала она.

Эксперт отметила, что главной отличительной чертой аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах. При этом температура у аллергиков не поднимается выше 37,5 градусов.

«У ковида при средне-тяжелом течении отмечается повышение температуры выше 37,5 – для аллергических реакций это не характерно. Также у аллергиков зачастую бывает определенный анамнез – проявление схожих симптомов в предыдущие годы», – отметила Польнер.

Она также подчеркнула, что появление любых нетипичных симптомов уже должно стать основанием сдать анализы.

«При любых подозрительных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест для выявления заболевания. Если ряд симптомов возникли только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что ковида нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция», – заключила она.

Ранее сообщалось, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы.