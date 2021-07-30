Заславский назвал связанные с театром «Современник» новости «сводками с поля боя»

«Всю тяжесть претензий переложили на хрупкие, нежные, женские плечи Ахеджаковой», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский, комментируя скандал вокруг спектакля «Первый хлеб» с артисткой Лией Ахеджаковой в главной роли.

После того, как общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на постановку «Первый хлеб», народная артистка России Лия Ахеджакова, которая исполняет в спектакле главную роль, ответила, что обвинения в оскорблении ветеранов войны якобы связаны с теми людьми в театре, кто не хотел, чтобы главным режиссером в «Современнике» стал руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков.

«Мне кажется, что Лия Меджидовна больше должна была обидеться на тех людей, которые внутри театра прокомментировали изъятие мата и каких-то других оскорбительных вещей, как импровизацию актрисы. То есть, фактически, всю тяжесть претензий переложили на ее хрупкие, нежные, женские плечи», – говорит Заславский.

Он подчеркнул, что считает Ахеджакову одной из самых профессиональных актрис современной русской сцены, и выразил уверенность в том, что она бы никогда не позволила бы себе такую странную импровизацию.

«Что касается Рыжакова, то в театре нет тех, кто бы расценивал приход нового худрука просто как какую-то приятную или неприятную данность. Люди театра привыкли судить по победам и поражениям. Если Рыжаков будет выпускать спектакли один лучше другого, все будут довольны. А если новости, связанные с «Современником», и дальше будут напоминать такие же сводки с поле боя, то вряд ли через какое-то время его будет поддерживать даже уважаемая Лия Меджидовна», – заключил член ОП.

Ранее Общественная организация «Офицеры России» обратилась к руководству «Современника», в Генпрокуратуру, а также в московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб», поскольку получили многочисленные обращения от ветеранов, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны постановки. Кроме того, они обратили внимание на «бесконтрольное и чрезмерное использование актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества».