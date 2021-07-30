Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Белоруссии

Москва не получала обращений от Минска насчет возможности размещения российских военных в Белоруссии, это возможно только после официального обращения руководства страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность размещения российских вооруженных сил в Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что для безопасности Союзного государства готов принять в Белоруссии российских военных, передает РИА «Новости».

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент, в короткий промежуток времени, 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики.