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30 июля, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа причина включения двигателей модуля «Наука»
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Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству.
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Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире».
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Белоруссии
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Москва не получала обращений от Минска насчет возможности размещения российских военных в Белоруссии, это возможно только после официального обращения руководства страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность размещения российских вооруженных сил в Белоруссии.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что для безопасности Союзного государства готов принять в Белоруссии российских военных, передает РИА «Новости».
«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент, в короткий промежуток времени, 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – заявил Лукашенко, передает БелТА.
Также Лукашенко заявил, что Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики.
Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками».
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
«Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек»
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«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем».
«Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.
Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара.
«Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов.
В среду президент США Джозеф Байден провел
встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской.
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
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В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей
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В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу.
«Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители.
Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали.
Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
«У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она.
Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
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Байден рассказал о встрече с Тихановской
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Лукашенко уволил постпреда Белоруссии при ЕС Михневича
Постпред Белоруссии при Евросоюзе и посол в Бельгии Александр Михневич освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, соответствующий указ издал президент страны Александр Лукашенко.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку», – говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства.
Указ президент подписал 29 июля.
Также Михневич освобожден от должности постоянного представителя Белоруссии при Европейском сообществе по атомной энергии и при Организации Североатлантического договора.
Тихановская выступила за «самые сильные» санкции США против Белоруссии
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Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
«Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС», – приводит слова Тихановской РИА «Новости».
На вопрос о том, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики. «Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено», – сказала Тихановская в интервью CNN.
На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды. «Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации», – сказала Тихановская.
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская говорила о намерении обсудить введение новых американских санкций против Белоруссии, в том числе секторальных. Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Стала известна реакция США на просьбу Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила о секторальных санкциях против Белоруссии, но «США сами определят, какие санкции вводить», заявил источник.
Источник ТАСС сообщил, что США продолжают работу над новыми санкциями. Тихановской «не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались». Указывается, что «работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки». Источник пояснил, что «работа началась раньше и пока не закончилась». Объявить о новых мерах планируется в ближайшие недели.
В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». Днем ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без пенсий
Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов», – сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
По его словам, вводя поэтапно пакеты санкций, их инициаторы нащупывают «болевые точки» республики. «Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее», – отметил Лукашенко.
Он также заявил, что наступательная военная инфраструктура НАТО методично наращивается вдоль границ Белоруссии. «Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», – сказал глава государства.
Кроме того, Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и попытки расшатать общество продолжатся на всех «тактических направлениях». «Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, - это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне. Он также заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке.
Захарова напомнила о «запасах Яценюка» после решения Украины помочь Литве колючей проволокой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение Украины предоставить Литве колючую проволоку для оборудования границы с Белоруссией, намекнув, что Киев таким образом стремится избавиться от ржавеющих запасов времен премьер-министра Арсения Яценюка.
«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» – прокомментировала она в своем Telegram-канале информацию о том, что кабмин Украины одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны.
Захарова напомнила таким образом о проекте бывшего премьер-министра украинского правительства Яценюка возвести на границе с Россией систему укреплений «Европейский вал». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинское власти намерены помочь литовской стороне в сдерживании потока нелегальных мигрантов. Киев обвиняет в «беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва», президента Белоруссии Александра Лукашенко. В среду литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Белоруссии – 171 человека.
Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии.
Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Литва сравнила «гибридную войну» Белоруссии с политикой Эрдогана
Белоруссия с помощью мигрантов ведет против Литвы «гибридную войну», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он подчеркнул, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продолжается. По мнению министра, переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не помогут, так как на них Литва будет «в слабой позиции», передает RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис призвал ЕС «принять новые, более жесткие санкции против Белоруссии», если «миграционная ситуация в Литве вновь обострится». «Я уже предлагал это в совете. Это не миграционный кризис. Против нас ведётся гибридная война», – сказал он, заявив, что власти Белоруссии могут каждую неделю перевозить в соседнюю страну около 6 тыс. мигрантов с Ближнего Востока или из Африки.
Латвийское общество от этого очень сильно страдает, ведь в расчете на душу населения им приходится принимать больше беженцев, чем Италии или Греции, сказал Ландсбергис, отметив, что Лукашенко берет пример с главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако мигрантов у Анкары гораздо больше, Белоруссия же создает искусственный маршрут.
По его словам, Белоруссию и Турцию «объединяет то, что они не боятся использовать миграцию как оружие», а для Минска это еще и «выгодный бизнес». Кроме того, «маршрут привлекателен для мигрантов, так как он безопасен», ведь «ни в какое сравнение не идет с маршрутом через Средиземное море, где многие люди тонут».
Ландсбергис пояснил, что мигранты бегут не в Литву, а в Германию. По его словам, многие мигранты, «когда их ловят пограничные службы, думают, что пересекли границу с Германией». Ландсбергис призвал страны Европы объединиться и «разрушить контрабандистскую сеть Лукашенко». Он заявил также, что «мигрантов нужно как можно скорее вернуть в их родные страны». «Только так мы сможем показать, что незаконные поездки в Европу того не стоят, и они передумают в них отправляться», – сказал он, выразив уверенность, что Кремль в курсе происходящего, ведь Лукашенко и российский президент Владимир Путин «не случайно очень часто встречаются».
На днях сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В этом власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии. Эту точку зрения разделяют и европейские чиновники.
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Страны Балтии сочли приток нелегалов «гибридными военными действиями»
Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии провели видеоконференцию по проблеме притока нелегальных мигрантов с восточного направления, увидев в этом «гибридные военные действия» и призвав к скоординированному ответу на данный вызов, сообщила пресс-служба литовского оборонного ведомства.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «ситуация на нашей границе является не просто миграционным кризисом, а гибридными военными действиями против стабильности ЕС, НАТО, стран Балтии», и «эта гибридная атака требует единого и координированного ответа наших стран», передает РИА «Новости».
Коллеги его поддержали. Как отметил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, наплыв мигрантов является «серьезным и глубоким кризисом безопасности на северо-восточном фланге НАТО».
«Мы готовы и впредь координированно оказывать помощь Литве в его решении и поддерживать усилия по получению международной помощи», – сказал он.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 тыс. 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.
Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой, а также о том, как Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.
Москва и Минск обсудили развитие совместных ядерных проектов в Белоруссии
Белоруссия планирует развивать ядерные технологии и рассчитывает в этом на поддержку Курчатовского института, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом Национального исследовательского центра Михаилом Ковальчуком.
«Думаю, эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст новый импульс развитию ядерных технологий в Белоруссии. Когда-то лет 10 назад, может больше, я посетил наш ядерный центр в Соснах. Я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре», – приводит слова Лукашенко Рен ТВ.
В свою очередь Ковальчук отметил, что «сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники, они послед атомного проекта».
Он отметил, что в течение пяти-семи лет в России будет создана самая совершенная в мире научно-исследовательская инфраструктура, значительная часть которой уже работает.
Также Ковальчук рассказал, что формирование единого научно-исследовательского пространства России и Белоруссии будет способствовать реальному развитию Союзного государства. «Мы предлагаем создать единое исследовательское пространство, для чего мы сегодня подписали с руководителем Национальной академии наук (Белоруссии) дорожную карту», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «важно, что у Белоруссии и России есть необходимый инструментарий. Если мы создадим это единое инфраструктурное исследовательское пространство, то станем лидерами по втягиванию в это пространство других партнеров по СНГ».
Ковальчук добавил, что в ходе переговоров в Минске стороны договорились, что «будет готовиться проект межправительственного соглашения о вступлении Белоруссии в международный центр на базе самого мощного реактора в мире ПИК в Гатчине под Санкт-Петербургом».
«Мы также предложили для усиления интеграции и кооперации открыть филиал Курчатовского института на базе Национальной академии наук Белоруссии. Также в сфере нового образования мы предложили открыть в Белоруссии филиал Московского инженерно-физического института», – отметил Ковальчук.
Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
В Белоруссии решили признать террористами «Отряды гражданской самообороны»
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией, сообщила генеральная прокуратура страны.
«В соответствии с законом Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.
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