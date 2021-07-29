Россия и Китай проведут учения с участием 10 тыс. человек

Названы причины обеспокоившей американцев активизации российской авиации в Арктике

«Сегодня в Арктике присутствует дальняя, военно-транспортная и стратегическая авиация России. Конечно, американцев это беспокоит. Но они забывают, что наша страна отстаивает здесь свои национальные интересы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Попов. Так он оценил заявление замглавы штаба ВВС США о том, что у Аляски было перехвачено рекордное число российских военных самолетов.

«Когда высокопоставленные американские военные говорят об активизации российских ВКС в Арктике, они отчасти правы. Но в США забывают о том, что в арктические регионы – зона также и наших интересов», – считает заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

В среду замглавы генштаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут сообщил, что в минувшем году в районе Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов. По словам американского генерала, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе.

Добавим, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике».

Не следует забывать, что наиболее значительная часть арктических ресурсов находится в российском секторе Северного Ледовитого океана – нашей стране, как известно, принадлежит побережье от Кольского полуострова до мыса Дежнева, заметил Попов. «А у американцев в Арктике – небольшая полоса. В районе Берингова пролива – очень узкое место, где могут пролетать военные самолеты обеих стран для осуществления патрулирования и ледовой разведки», – отметил эксперт.

В отличие от 1990-х, когда мы совершали в Арктике только эпизодические полеты пограничной и морской авиации, сейчас Соединенным Штатам действительно может показаться, что Россия активизировалась в регионе, указывает Попов. «Сегодня там присутствует и дальняя, и военно-транспортная, и стратегическая, и гражданская авиация. Конечно, американцев это беспокоит. Для них это как кость в горле. Отсюда – неверное представление о том, что Россия наращивает свою военно-воздушную мощь в приарктической зоне. Но это не совсем верно: Россия отстаивает свои национальные интересы» – уверен собеседник. – Почему мы должны отдавать кому-то приоритет над этой территорией?» – задается он вопросом. «Кроме того, мы показываем свое военно-воздушную силу не для демонстрации мускулов, а для выполнения оперативно-тактических задач», – уточнил Попов.

При этом, как напомнил генерал-майор, «американские самолеты постоянно заходят в воздушное пространство над Черным или Балтийским морями». «Поэтому в чем-то обвинять нас неправильно. Нужно исходить из того, что Москва и Вашингтона действуют на паритетных началах», – констатирует Попов, напомнив, что российская авиация не нарушает суверенное воздушное пространство США.

Россия сохранила в Арктике отдельные аэродромы, заставы, комендатуры погранвойск для того, чтобы обозначить свои территории. «Сегодня интенсивно работают аэродромы, предназначенные для гражданской и военной авиации. Также мы восстанавливаем аэродромы ледового класса на зимний период времени, а там он очень большой – с ноября по апрель–май, – пояснил собеседник. – Появляется контингент спецсил и средств быстрого реагирования за полярным кругом. Армейские подразделения, другие силовики размещают свою технику в Арктике. Восстанавливаются морские, сухопутные и военно-воздушные базы, развивается техника, адаптированная для северных территорий».

Попов отметил, что «для американцев, японцев и других стран, которые работают в Арктике, стало большой неожиданностью, что Россия восстановила свою мощь в регионе».

«Кроме того, Россия ведет в Арктике газовые разработки. Также мы добываем там нефть, полиметаллы. Там строятся заводы, обогатительные фабрики по переработке полезных ископаемых. Поэтому наши интересы в регионе очень большие», – добавил эксперт. «Северный морской путь примерно на 18–20% короче, чем путь через Индийский океан. Но это наша территория, и соответственно, для прохода другим странам нужно наше разрешение, уведомление. Поэтому транспортная магистраль сегодня очень загружена», – заключил Попов.

Напомним, что президент России Владимир Путин после с беседы с Байденом объяснил американской стороне, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание США и их союзников по НАТО, и Китая.

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