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    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    9 комментариев
    8 апреля 2024, 09:11 • Новости дня

    РВСН завершили учения с ракетными комплексами «Ярс»

    Минобороны: РВСН завершили учения с ракетными комплексами «Ярс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командно-штабные учения Иркутского ракетного соединения РВСН, оснащенного подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», завершены, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению Минобороны, в РВСН завершилось учение с Иркутским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», в котором участвовали более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, передает ТАСС. Там добавили, что в ходе учений расчеты ПГРК «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

    Как заявили в Минобороны, также ракетчики решали вопросы противодействия диверсантам, а подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

    Ранее на учениях РВСН впервые применили разведывательные дроны.

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    7 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»

    Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО

    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

    Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.

    Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.

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    5 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, в связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.

    Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    8 апреля 2024, 05:15 • Новости дня
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» ведёт разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    «Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС

    По его словам, уже создана первая опытная машина.

    Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».

    Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.

    Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    8 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» начала промышленное производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    По его словам, предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из древесной и льняной целлюлозы. Оздоев рассказал также, что комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что перевод производства пороха на альтернативное сырье позволит снизить зависимость от импортных поставок хлопчатника. По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

    Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам.

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    8 апреля 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы группировки прикрытия госграницы России уничтожили(РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщает Минобороны.

    «Артиллеристы также уничтожают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника», – говорится в сообщении военного ведомства, передает ТАСС.

    На этот раз один из расчетов РСЗО «Град» была уничтожена РСЗО Vampire вместе с боекомплектом, которая несколько дней обстреливала населенные пункты Белгородской области.

    После получения координат нахождения РСЗО противника расчет «Града» нанес удар по цели.

    Уничтожение Vampire подтверждается кадрами с тепловизора беспилотника, отметили в Минобороны.

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    8 апреля 2024, 00:08 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ назвал атаку на ЗАЭС «безрассудной»

    Глава МАГАТЭ назвал атаку украинских сил на ЗАЭС «безрассудной»

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС «безрассудной».

    «Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться», – приводит заявление Гросси ТАСС.

    По данным МАГАТЭ, повреждения в шестом блоке не повлияли на ядерную безопасность, однако в организации назвали атаку «серьезным инцидентом, потенциально способным нарушить целостность системы защитной оболочки реактора».

    Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов по защите станции, которые были озвучены на Совбезе ООН в прошлом году.

    В мае 2023 года Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

    Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела Запорожской АЭС, в результате которого пострадали три человека. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить акты ядерного терроризма, совершенные киевским режимом в отношении Запорожской АЭС.

    Она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.

    Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».

    Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.

    Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.

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    5 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации, сообщается в статье газеты «Уралвагонзавода».

    Как указано в материале, в данный момент ведется установка комплекса средств снижения заметности, танки комплектуются средствами РЭБ, направленными на противодействие БПЛА, передает РИА «Новости».

    Ранее УВЗ усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов.

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    8 апреля 2024, 06:21 • Новости дня
    Ростех начал серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе
    Ростех начал серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство вкладных боевых частей со специальными взрывателями, предназначенных для оснащения дронов-камикадзе.

    Как сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, такие боеприпасы обеспечат «безопасное и надежное срабатывание дронов-камикадзе различного класса грузоподъемности», передает ТАСС.

    Отмечается, что разработка и производство собственных боевых частей для беспилотников позволит повысить эффективность применения дронов-камикадзе в различных условиях.

    Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции начали применять новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, который является гибридом FPV-дрона «Мавик» и украинского сельскохозяйственного беспилотника-тяжеловеса «Баба Яга».

    Грузоподъемность МиС-35 составляет 4,5 кг, но разработчики планируют увеличить ее до 15 кг.

    Максимальная скорость полета МиС-35 – 63 км/ч, время полета – до 45 минут. Боевой радиус применения с полезной нагрузкой – 9 км.

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    7 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Точность ТОС «Солнцепек» повысили до метров

    «Сигнал»: Точность тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» повысили до метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

    Как сказал Пименов в эфире программы «Военная приемка», войска РХБЗ попросили создать новую систему ориентирования, позволяющую существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позиции, что повысило точность работы до единичных метров, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» заявил, что ТОС «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше.

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    5 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Ростех передал в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

    Ростех передал в войска новую партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал Минобороны новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и «Акация», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как приводят в пресс-службе слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, госкорпорация поставила армии партию модернизированных в рамках ГОЗ САУ 2С3М «Акация» и 2С19М1 «Мста-С», передает ТАСС.

    Он добавил, что орудие «Мста-С» производит до восьми выстрелов в минуту, также машина оборудована новейшими системами управления, которые позволяют применять высокоточные снаряды «Краснополь».

    Ранее Ростех рассказал о применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций.

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    8 апреля 2024, 06:45 • Новости дня
    Робот-сапер «Сталкер» прошел испытания в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер», способный уничтожать противотанковые мины, прошел боевые испытания на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.

    Комплекс представляет собой управляемую гусеничную машину весом около 30 тонн, оснащенную бойковым тралом, который позволяет проделывать проходы в полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунте на глубине до 30 см, передает сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что управление машиной осуществляется оператором с помощью пульта на расстоянии до 1 км.

    Помимо «Сталкера», военнослужащие в боевых условиях также испытывают другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно управляемый робототехнический комплекс «Скорпион», специальный автомобиль «Патруль-ИВ» и спецкостюм «БЗК», предназначенный для защиты от осколков мин и снарядов.

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    8 апреля 2024, 04:49 • Новости дня
    Южная Корея запустила второй разведывательный спутник для слежки за КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная Корея успешно вывела на орбиту свой второй разведывательный спутник. Запуск был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX с территории Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде.

    «Второй военный разведывательный спутник ВС Республики Корея примерно в 09:02 (03:02 мск) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту», – заявили в Министерстве национальной обороны Республики Корея, передает ТАСС.

    Отмечается, что новый спутник оснащен передовыми технологиями, позволяющими собирать данные о ситуации на Корейском полуострове вне зависимости от погодных условий. Всего Южная Корея планирует запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, что позволит обеспечить практически непрерывное наблюдение за территорией КНДР.

    Ранее сообщалось, что первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в «хорошем разрешении».

    Отмечается, что полноценная работа разведывательного спутника начнется в середине лета.

    Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря прошлого года с американской базы Ванденберг в штате Калифорния. Запуск состоялся с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX.

    В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР.

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