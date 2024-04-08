И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
РВСН завершили учения с ракетными комплексами «Ярс»
Минобороны: РВСН завершили учения с ракетными комплексами «Ярс»
Командно-штабные учения Иркутского ракетного соединения РВСН, оснащенного подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», завершены, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению Минобороны, в РВСН завершилось учение с Иркутским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», в котором участвовали более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, передает ТАСС. Там добавили, что в ходе учений расчеты ПГРК «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
Как заявили в Минобороны, также ракетчики решали вопросы противодействия диверсантам, а подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения.
Ранее на учениях РВСН впервые применили разведывательные дроны.