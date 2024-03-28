  • Новость часаФигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    12 комментариев
    28 марта 2024, 15:23 • Новости дня

    На учениях РВСН впервые применили разведывательные дроны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением впервые принял участие взвод разведчиков с беспилотниками, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Один из примененных дронов – «Элерон-7», это бесшумный аппарат, обладающий стабилизацией изображения высокой четкости, у него увеличенные продолжительность и дальность полета. Он способен вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах одновременно.

    Ракетчики в ходе учений отработали тактику работы «роя» беспилотников, он предполагает произвольный характер полета аппаратов, при этом они ориентируются на ведущий беспилотник.

    В учениях задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В ходе маневров предполагается выход на боевое патрулирование стоящих на вооружении соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

    27 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе

    Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ частью информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна.

    Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. По его словам, оценка авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит непрофессионально и предвзято, передает РИА «Новости».

    Ранее американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

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    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

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    26 марта 2024, 23:36 • Новости дня
    Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

    Tекст: Денис Тельманов

    За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    «С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс». 

    По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие. «Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

    Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

    Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

    «Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

    Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

    «В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

    «Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    26 марта 2024, 23:18 • Новости дня
    Украинские военные перебили водопровод в Горловке

    При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/

    В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.

    По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.

    Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 11:51 • Новости дня
    Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
    Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противотанковая ракета «Хризантема», которую накануне продемонстрировали президенту Владимиру Путину, после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов, сообщили в Ростехе.

    Как сообщили в госкорпорации, «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета, полностью сохранив габариты, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету для ударных вертолетов, способную оторвать башню у танка.

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    26 марта 2024, 15:24 • Новости дня
    Шойгу назвал глупостью слух о мобилизации для создания буферной зоны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не понадобится, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны, «это глупость», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму».

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 05:11 • Новости дня
    Беспилотник «Элерон-7» впервые задействовали на учениях РВСН

    Беспилотник «Элерон-7» дебютировал на учениях РВСН, обнаружив ДРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходивших в Иркутской области, впервые был применен беспилотник самолетного типа «Элерон-7», задачей которого стало обнаружение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    Беспилотники «Элерон-7» в режиме реального времени обнаружили ДРГ, пытавшиеся заминировать дороги на маршрутах движения колонн, в результате группы были нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что «Элерон-7» обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями БПЛА. Он бесшумен, обеспечивает стабилизацию изображения высокой четкости, имеет увеличенную продолжительность полета (до 3 часов) и повышенную дальность (до 50 км).

    Кроме того, беспилотник способен одновременно вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также использовать контрольно-телеметрический радиоканал в условиях радиоэлектронного подавления.

    Применение «Элерона-7» продемонстрировало его эффективность в решении задач по обнаружению ДРГ. Это повысило уровень безопасности подвижных ракетных комплексов «Ярс» и других объектов РВСН, подчеркивают в российском военном ведомстве.

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    26 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Кулеба эмоционально обратился к Западу по поводу Patriot

    Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Запада «чертовы Patriot»

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейским СМИ.

    Союзники Киева, посетовал глава украинского внешнеполитического ведомства, ведут себя непоследовательно. Их слова, отметил он, порой расходятся с действиями.

    Оружия, которое Запад поставляет Украине, недостаточно, поставки задерживаются, пожаловался он в интервью Politico.

    «Дайте нам чертовы Patriot», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

    Кулеба заявил, что новые ЗРК позволили бы Украине защитить в том числе экономику страны от разрушения.

    Сам Кулеба ранее говорил также, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    28 марта 2024, 07:35 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ зашел в Красное море

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.

    «Перед заходом в Красное море экипажи кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

    Отмечается, что в настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, который начался 1 февраля 2024 года. За это время корабли прошли более 20 тыс. морских миль, посетили порты Камбоджи, Шри-Ланки, Индии и Омана.

    В ходе похода экипажи кораблей провели ряд учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по борьбе с пиратством.

    Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» – один из самых мощных кораблей ВМФ России. Он вооружен крылатыми ракетами «Гранит», зенитными ракетами «С-300Ф» и артиллерийскими установками калибра 130 мм.

    Фрегат «Маршал Шапошников» – современный многоцелевой корабль, предназначенный для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах. Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр», зенитными ракетами «Ураган» и артиллерийскими установками калибра 100 мм.

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    27 марта 2024, 07:50 • Новости дня
    «Гиацинты» нанесли удар по минометным позициям ВСУ рядом с Курской областью

    «Гиацинты» ВС РФ нанесли удар по минометным позициям ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты гаубиц «Гиацинты-Б» Западной группировки войск успешно поразили минометные расчеты ВСУ в районе, граничащем с Курской областью.

    Целеуказание и корректировка артиллерийского огня осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечило высокую точность стрельбы и эффективность поражения целей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что операторы БПЛА в круглосуточном режиме отслеживают перемещения подразделений ВСУ и незамедлительно передают координаты целей для нанесения ударов.

    «Сегодня мы нанесли удар по живой силе противника, которая пыталась подобраться к нашей границе, но нашими силами она была обнаружена и уничтожена», – сообщил командир орудия Кирилл.

    «Гиацинты-Б» — это буксируемые гаубицы калибра 152 мм, разработанные в СССР. Они отличаются высокой дальностью стрельбы (до 30 км) и могуществом снарядов. Эти гаубицы эффективно применяются для уничтожения артиллерийских батарей, укрепленных позиций и скоплений войск противника.

    Использование БПЛА для разведки и корректировки огня артиллерии значительно повышает эффективность огневого поражения целей. БПЛА позволяют вести наблюдение за полем боя в режиме реального времени, оперативно выявлять цели и корректировать огонь артиллерии.

    Уничтожение минометных расчетов ВСУ в приграничье Курской области является важной превентивной мерой, направленной на обеспечение безопасности мирных жителей и предотвращение обстрелов российской территории.

    В результате действий артиллеристов группировки «Запад» была пресечена попытка ВСУ обстрелять мирные населенные пункты Курской области.

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    Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему. Подробности

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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России

    Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности

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    Микро-АЭС обеспечат энергией отдаленные регионы России

    В России обсуждается строительство первых микро-АЭС. Данные атомные станции создадут условия эффективного развития энергетической системы отдаленных регионов. Их внедрение сделает более дешевой не только работу самой станции, но и процесс логистики необходимого топлива. В чем заключаются главные преимущества микро-АЭС? И почему они могут стать важной позицией энергетического экспорта России? Подробности

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    Болгарам дали шанс покончить с русофобией

    В некогда «братской», а теперь антироссийской Болгарии очередной кризис власти. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о новых выборах, по итогам которых болгары получат новое правительство. Большинство из них категорически против военной поддержки Украины и втягивания в конфликт с Россией. Но способно ли это большинство что-то изменить? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

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      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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