Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
Запашный рассказал о состоянии пострадавшего в Московском цирке акробата
Запашный сообщил об отсутствии переломов у пострадавшего на репетиции акробата
Врачи не обнаружили у акробата из Эфиопии, пострадавшего во время репетиции в Большом Московском цирке, переломов, сообщил директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.
«Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено», – сообщил Запашный в Telegram.
Акробат останется под наблюдением медиков «в одной из ведущих клиник Москвы» до утра, ему назначили дополнительные проверки состояния здоровья.
По словам Запашного, инцидент произошел во время исполнения сложного трюка с несколькими оборотами, когда акробат приземлился на страховочный мат. По его словам, пассировщик, который должен был остановить вращение артиста, по ошибке не подстраховал исполнителя в нужный момент, что и привело к травме во время репетиции.
Большой Московский цирк сообщил в Telegram, что «артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж».
Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде поступала информация, что гимнаст якобы получил перелом позвоночника после падения с высоты в Московском цирке.