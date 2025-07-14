Запашный рассказал о состоянии пострадавшего в Московском цирке акробата

Запашный сообщил об отсутствии переломов у пострадавшего на репетиции акробата

Tекст: Антон Антонов

«Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено», – сообщил Запашный в Telegram.

Акробат останется под наблюдением медиков «в одной из ведущих клиник Москвы» до утра, ему назначили дополнительные проверки состояния здоровья.

По словам Запашного, инцидент произошел во время исполнения сложного трюка с несколькими оборотами, когда акробат приземлился на страховочный мат. По его словам, пассировщик, который должен был остановить вращение артиста, по ошибке не подстраховал исполнителя в нужный момент, что и привело к травме во время репетиции.

Большой Московский цирк сообщил в Telegram, что «артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж».

Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде поступала информация, что гимнаст якобы получил перелом позвоночника после падения с высоты в Московском цирке.