На ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

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27 июля, вторник | Последнее обновление — 06:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские пловцы завоевали золото и серебро на ОИ в Токио
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Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи.
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Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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На ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
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Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере семь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Согласно опубликованным данным, двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160. Как сообщает японское агентство Дзидзи, заразившимися атлетами стали двое теннисистов из сборной Нидерландов, передает ТАСС.
Накануне на Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.
В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной России здоровы.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
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Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта»
Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.
«Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik.
Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.
«Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов.
Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.
«Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он.
Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.
Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ
Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
По мнению специалиста, тренерский штаб мог допустить ошибки в подготовке российской четверки к олимпийской эстафете.
«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», – написал он в своем Telegram-канале.
Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото досталось американцам. Серебро у Италии, бронзовые награды выиграли пловцы из Австралии.
Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
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Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.
«Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.
Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.
«Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.
Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.
«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.
Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.
Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».
Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.
Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID
В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.
«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».
Украинскую спортсменку на Олимпиаде отстранили после теста на допинг
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от выступлений на Олимпиаде после положительного допинг-теста, сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Пробу сделали во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года на Кубке Европы, проходившем в Днепре, передает РИА «Новости».
В организме спортсменки нашли эритропоэтин, пояснили в агентстве.
Елистратова должна была выйти на старт турнира по триатлону на Играх 27 июля. У нее есть право потребовать вскрытие допинг-пробы B и обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Эти Игры должны были стать четвертыми в ее карьере.
Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады
Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером.
Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости».
Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых.
Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России.
Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим
Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова.
«Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости».
Представитель певицы уточнила, что артистку периодически выводят из комы. «Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется», – сказала она.
На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо
Российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, это первое золото в истории российского тхэквондо.
В финал Храмцов вышел с иорданцем Салеха Аль-Шарабати, которого победил со счетом 20:9, сообщает РИА «Новости».
Это четвертое золото для сборной России на Играх в Токио.
Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной, это первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде.
Также в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого две саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.
До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.
Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам
Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС.
«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он.
Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.
Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.
Россия поднялась на четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Токио
Российская сборная на Олимпийских играх в Токио поднялась на четвертое место в медальном зачете после соревнований в понедельник.
За 26 июля российские спортсмены завоевали три золотые медали, по серебряной и бронзовой награде, передает РИА «Новости».
Золото в копилку сборной принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале еще одну россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике.
Бронзовые медали получили прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь.
Первое место в общем медальном зачете занимают Япония (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали), второе – США (7-3-4), третье –Китай (6-5-7).
У сборной России сейчас четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.
За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2629, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1929.
Всего в стране выявлено 6 149 780 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 506 834 человек, из них 16 200 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 727 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 154 601 человек.
Накануне, 25 июля, в России выявили 24 072 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 833.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca
Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.
В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (вакцина компании AstraZeneca) и rAd26-S («Спутник лайт»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», передает ТАСС.
Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси».
В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Раскрыто новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса
Вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. … Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», – сказал медик Ura.ru.
Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист. «Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает», – пояснил Водовозов.
Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 «привитых людей, в принципе, не наблюдается». «Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома», – считает он.
В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат «Спутник V», кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».
Боррель: Мир после пандемии станет более опасным
После пандемии коронавируса мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС.
«У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза. Он добавил, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».
Ранее сообщалось, что полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции.
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