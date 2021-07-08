Премьер Японии объявил о введении ЧС в предолимпийском Токио

Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра

Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».

«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.

«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.

Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.

В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.